5 metode simple prin care poți emana eleganță și prospețime în zilele de vară

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Foto: Magnific

În timpul verii, menținerea unei imagini sofisticate devine o adevărată provocare din cauza căldurii care afectează rezistența machiajului, a coafurii și a hainelor. Multe dintre noi facem greșeala de a încărca ritualul de frumusețe cu prea multe produse grase, obținând un efect invers celui dorit.

Dacă vrei să atragi priviri admirative și să te simți confortabil în propria piele de dimineața până seara, secretul constă în minimalism și în alegerea unor texturi lejere. Iată cinci direcții practice care te vor ajuta să îți redefinești stilul estival și să emani o prezență magnetică în orice context.

Alege o aromă caldă și reconfortantă pentru serile lungi de vară

Parfumul pe care îl porți reprezintă o extensie a personalității tale, iar aerul cald din lunile de vară tinde să accelereze evaporarea notelor fine, schimbând dinamica întregii compoziții.

Atunci când vrei să creezi o impresie memorabilă la o terasă sau la o petrecere pe plajă, caută un parfum Althair de la Parfums de Marly cu vanilie și observă cum accentele sale lemnoase și dulci se îmbină ideal cu briza serii.

Aplicat pe pielea hidratată imediat după duș, acest tip de esență oferă o persistență remarcabilă și o notă de lux discret care îți va completa perfect rochia preferată.

Explorează arome vibrante de zi care aduc energia vacanțelor tropicale

Zilele însorite sunt strâns legate de starea de bine și de dorința de aventură, iar simțul tău olfactiv poate fi stimulat prin alegeri care te duc cu gândul la destinații îndepărtate. Notele de fructe zemoase, flori albe și accentele marine sunt perfecte pentru a aduce un plus de dinamism dimineților tale aglomerate.

Pentru a infuza fiecare zi cu optimism și prospețime, descoperă parfumuri Mancera Paris cu note exotice captivante și bucură-te de un amestec vibrant care rezistă excelent în condiții de umiditate. Pulverizarea discretă în zona din spatele genunchilor sau în interiorul coatelor va asigura o difuzare treptată a aromei pe tot parcursul orelor petrecute în oraș.

Alege țesături naturale și fluide pentru garderoba ta de zi

Hainele pe care le îmbraci în zilele toride joacă și ele un rol esențial în menținerea confortului tău fizic și a unei imagini îngrijite. Materialele sintetice blochează respirația pielii și favorizează apariția urmelor inestetice de transpirație, distrugând instantaneu eforturile tale de stil.

Orientează-te către piese lejere din in, bumbac organic sau mătase fluidă, în nuanțe deschise precum alb, crem sau tonuri pastelate. O cămașă din in purtată cu mânecile suflecate sau o rochie vaporoasă din bumbac îți vor asigura o briză răcoroasă și îți vor oferi acel aer șic, fără efort, specific vacanțelor pe Riviera Franceză.

Înlocuiește fondul de ten clasic cu creme hidratante nuanțatoare

Un machiaj încărcat, cu straturi groase de pudră și corector, riscă să se strângă în liniile fine ale feței din cauza căldurii, oferind tenului un aspect obosit și artificial. Vara este momentul ideal să lași pielea să respire și să înlocuiești produsele mate cu formule lejere.

Aplică o cremă de tip BB sau CC cu factor de protecție solară ridicat, care uniformizează nuanța tenului și oferă o strălucire naturală. Adaugă doar un strop de iluminator lichid pe pomeți și un gel transparent pentru fixarea sprâncenelor, obținând un aspect proaspăt, gata pentru o nouă zi plină de activități.

Hidratează-te corect din interior pentru o piele luminoasă

Niciun produs cosmetic din lume nu poate înlocui strălucirea unei fete care provine dintr-un corp perfect hidratat și odihnit. Soarele și aerul condiționat din birouri usucă rapid țesuturile, lăsând tenul tern și lipsit de elasticitate.

Consumă minimum doi litri de apă plată în fiecare zi și adaugă în băutura ta felii de castravete, lămâie sau frunze de mentă proaspătă pentru un plus de antioxidanți. Introdu în alimentația ta zilnică fructe și legume cu un conținut ridicat de apă, precum pepenele roșu, roșiile și dovleceii, asigurându-ți astfel energia necesară pentru a radia frumusețe prin toți porii.

Urmărește-ne pe Google News