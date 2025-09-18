5 greșeli pe care să le eviți la un laptop gaming

Înainte de a achiziționa un laptop de gaming, asigură-te că ții cont de toate caracteristicile și lucrurile care ar putea face diferența. Cum te asiguri că alegi cel mai bun laptop gaming? La ce trebuie să fii atent? Ce iei în calcul? Iată 5 greșeli pe care să le eviți dacă dorești să-ți asiguri o achiziție reușită.

Nu alege un laptop gaming mult prea scump pentru nevoile tale

Dacă nu ești un gamer profesionist, nu îți trebuie neapărat un laptop gaming foarte scump. Pentru gaming-ul ocazional, laptopurile cu prețuri mai accesibile, nu peste 10.000 de lei, sunt perfecte. Așadar, înainte de a cheltui prea mult pentru a te juca de câteva ori pe lună, analizează-ți nevoile și fii cumpătat. Merită să plătești mai mult pentru un laptop mult prea puternic, pe care să-l uiți?

Asigură-te doar că laptopul are o placă grafică bună, suficientă memorie și spațiu de stocare cât să-ți permită să descarci jocurile favorite. Vezi ca rata de refresh să fie bună, dacă nu 165Hz, măcar 144Hz.

Nu uita designul și portabilitatea laptopului de gaming

Ai grijă ca laptopul pe care îl dorești să aibă un design ergonomic, iar display-ul să fie cel dorit de tine. Există laptopuri cu o diagonală a display-ului de 15.6 inch, dar și laptopuri mai mari cu display-uri de 16-17 inch.

De asemenea, în gaming, este foarte important ca tastatura laptopului de gaming să fie iluminată. Aceasta oferă mult mai multă vizibilitate dacă te joci cu lumina stinsă noaptea, dar reușește și să creeze o atmosferă de gaming deosebită.

Totodată, în funcție de ce tip de gamer ești, greutatea laptopului va fi mai mult sau mai puțin importantă. În cazul în care preferi să joci jocuri video doar la birou, acasă, greutatea nu este un factor atât de decisiv. În schimb, lucrurile stau diferit dacă obișnuiești să te joci în deplasare.

Recomandăm să vezi un laptop cu o greutate mai redusă dacă plănuiești să iei laptopul cu tine peste tot. În acest fel, nu îl vei simți ca pe o povară, ci va fi mult mai ușor de transport într-un ghiozdan sau chiar într-o geantă specială pentru laptop.

Nu uita să verifici porturile de care dispune laptopul de gaming

Pentru că laptopul trebuie conectat la periferice, accesorii de gaming, este important ca, în tabelul cu specificații, să se verifice dacă laptopul are toate porturile de care ai nevoie. Mouse-ul, căștile, alte accesorii sunt necesare pentru o experiență de gaming îmbunătățită.

Sigur că, porturile de bază există pe orice laptop. Mai importante ar fi porturile extra. Dacă dorești să conectezi ceva anume la laptop, atunci nu face greșeala de a nu verifica tabelul cu specificații, unde există o listă cu toate porturile disponibile.

De asemenea, din imaginile cu modelul de laptop gaming pe care-l dorești, vezi dacă poziționarea porturilor este avantajoasă pentru tine. Verifică unde sunt acestea poziționate. Verifică încărcătorul, numărul de porturi USB, mufele pentru căști, slotul pentru card SD și portul HDMI.

Dacă nu acordați atenție specificațiilor porturilor și compatibilității porturilor de pe laptop, este posibil să fie nevoie să cheltuiești bani în plus pe o stație de andocare. Așadar, ai mare grijă și la aceste amănunte. Ele nu primesc atenție și parcă nu contează, asta până când realizezi că n-ai porturile pe care le-ai vrea.

Nu te uita doar la procesor, placă grafică și spațiu de stocare

Procesorul, placa grafică și spațiul de stocare sunt primele caracteristici la care te uiți atunci când alegi un laptop. Însă, pe lângă acestea, contează foarte mult și alte lucruri. Performanțele unui laptop nu depinde doar de aceste câteva elemente.

Importantă mai este și memoria RAM. RAM-ul unui laptop gaming bun și ieftin ar trebui să fie de cel puțin 12GB. Dacă ai pretenții mai mari de la laptopul tău și dispui de un buget mai generos, atunci vezi laptopurile cu RAM de 16GB sau chiar 32GB.

Important e și display-ul. Pe lângă dimensiunile acestuia, rezoluția este și ea importantă pentru o grafică bună. De asemenea, rata de refresh nu trebuie ignorată. Cele mai ieftine laptopuri de gaming vin cu rate de refresh de 60Hz, dar aceasta nu-i o valoare prea bună. Vezi un laptop cu cel puțin 144Hz rată de refresh. Rata de 165Hz sau chiar 240Hz este caracteristică laptopurilor de gaming high-end, pentru cei care știu ce-și doresc de la viitorul lor laptop performant.

Sistemul de răcire trebuie să includă și el ventilatoare eficiente. Laptopul nu trebuie să se supraîncălzească sau să facă zgomot prea mare atunci când te joci cele mai noi jocuri. Tastatura trebuie să aibă taste care să se poată personaliza. În acest fel, salvezi timp prețios când te joci, apăsând o singură tastă pentru o anumită comandă, nu mai multe combinații de taste.

Difuzoarele unui laptop gaming ar trebui să fie difuzoare stereo care să asigure un sunet de calitate. Sunetul joacă un rol esențial în gaming și este poate la fel de important precum grafica. Cu cât e mai bun, cu atât experiența de joc este mai plăcută, unică.

Dacă obișnuiești să te joci și în deplasare, nu doar acasă, atunci consideră și durata de viață a bateriei. Alege un laptop cu baterie bună. Cel mai neplăcut ar fi ca laptopul să se stingă exact când ești pe cale să câștigi.

Nu citești recenziile utilizatorilor și nu compari modelele de laptopuri între ele

Recenziile sunt prețioase. Recenziile îți oferă șansa de a citi sau vedea experiențele altor utilizatori cu modelul de laptop gaming pe care-l dorești și tu. Este laptopul exact așa cum s-a prezentat? Atinge performanțele dorite? Care-i sunt plusurile și care-i sunt minusurile?

Părerile și recenziile îți oferă o imagine clară cu privire la modul în care se comportă laptopul. În acest fel, în funcție de păreri, poți decide dacă laptopul pe care te-ai gândit să-l cumperi merită sau e cazul să te reorientezi spre alt model. Caută și comparații între laptopuri. Caută să vezi care este cel mai bun laptop gaming pentru bugetul și nevoile tale!

Sursă foto – unsplash.com

