5 greșeli care îți pot distruge gazonul (și cum să le eviți) 

5 greșeli care îți pot distruge gazonul (și cum să le eviți) 

5 greșeli care îți pot distruge gazonul (și cum să le eviți) 
Actualizat 24.09.2025, 10:57

„Cum reușește vecinul meu să aibă gazonul atât de frumos?’’, „am grijă de el cum trebuie, dar tot nu arată perfect’’. Dacă te recunoști în oricare din cele 2 scenarii și te frustrează că gazonul tău nu arată ca al vecinului de peste drum sau de la 2 case distanță de tine, este posibil să faci câteva greșeli care îți distrug gazonul. Mulți proprietari le fac. Care sunt aceste greșeli, dar și soluțiile, descoperim în acest articol. 

5 greșeli frecvente care și cum să le rectifici 

Iată de ce gazonul tău nu arată la fel de bine ca al vecinului. În continuare vei citi despre 5 greșeli pe care este posibil să le faci, dar și despre soluții. 

  1. Uzi în exces, insuficient sau deloc. 

Când vine vorba de apă, mulți cred că „mai mult înseamnă mai bine”. Adevărul? Plantele pot muri la fel de ușor din prea multă apă cât din lipsă. Udarea excesivă sufocă rădăcinile, favorizează apariția bolilor și consumă inutil resurse. Iar apa insuficientă are același efect. 

Care este soluția? 

  • Folosește aspersoare cu debit controlat și senzori de umiditate pentru a ajusta cantitatea de apă în funcție de nevoile reale ale solului.
  • Udă dimineața devreme sau seara târziu pentru a reduce evaporarea.
  • Respectă regula de aur: uzi mai rar, dar mai profund, pentru rădăcini puternice.
  1. Lipsa unui plan de irigații

Mulți instalează sistemele „după ureche”. Rezultatul? Zone inundate și altele complet uscate. Fără un plan bine calculat, apa nu ajunge uniform, iar aspectul curții devine inegal. 

Soluția:

  • Apelează la specialiști pentru proiectarea unui sistem irigare gazon și curte. Un plan de irigații ia în calcul presiunea apei, tipul solului, panta terenului și poziția plantelor. Și da, poți să-ți montezi singur sistemul, dar îndrumat de specialiști. 
  1. Alegi greșit echipamentele

O altă greșeală comună a proprietarilor (poate și a ta) este cumpărarea aspersoarelor sau a furtunurilor „după preț” și nu după necesități. Ceea ce pare o economie la început poate duce la cheltuieli mai mari pe termen lung, din cauza pieselor care se strică sau a consumului excesiv de apă. Reține un detaliu important: un lucru ieftin devine un lucru scump în final, iar bugetul va avea mai mult de suferit dacă alegi produse ieftine. 

Soluția:

  • Investește în echipamente care-ți fac gazonul ca al vecinului: branduri recunoscute care sunt proiectate să reziste ani întregi.
  • Caută sisteme automatizate: acestea reduc erorile umane și optimizează consumul.
  • Nu cumpăra la întâmplare. Discută cu un consultant care poate recomanda exact ce ai nevoie pentru curtea ta.
  1. Ignori întreținerea periodică

Un sistem de irigații, ca orice echipament, are nevoie de întreținere. Fără verificări periodice, te poți trezi cu țevi sparte, aspersoare înfundate sau pierderi masive de apă.

Soluția:

  • Curăță filtrele și verifică aspersoarele cel puțin o dată pe sezon.
  • Golește sistemul înainte de iarnă pentru a evita înghețul și deteriorările.
  • Fă un test vizual lunar: pornește sistemul și verifică dacă toate zonele sunt irigate uniform.
  1. Lipsa adaptării la anotimpuri

Multe persoane setează programatorul primăvara și uită de el. Dar plantele au nevoi diferite în iunie față de septembrie.

Soluția:

  • Ajustează frecvența și durata udărilor în funcție de anotimp.
  • Folosește senzori meteo care opresc automat irigațiile când plouă.
  • Fă tranziția treptată între sezoane: de exemplu, toamna redu cantitatea de apă, pentru a pregăti plantele pentru iarnă.

Acum că știi despre aceste greșeli, dar și despre soluții, ia măsuri pentru un spațiu verde și cât mai sănătos în orice anotimp. Știm că o curte frumoasă este mai mult decât un moft: este locul în care te relaxezi, îți încarci bateriile și petreci timp cu cei dragi.

Iar dacă ai nevoie de sisteme de irigare gazon, Irigarden.ro poate fi partenerul perfect în această alegere, de la proiectare la montare, procesul de achiziție, până la suportul post vânzare. 

De ce să alegi Irigarden

Irigarden s-a impus în piață ca un partener de încredere pentru oricine își dorește o curte perfect îngrijită. Cu peste 13 ani de experiență și folosind exclusiv echipamente profesionale Rain Bird, compania garantează soluții care protejează investițiile clienților persoane fizice și juridice, pe termen lung. 

Fiecare detaliu este atent gestionat – de la proiectarea sistemelor de irigații și livrarea promptă a comenzilor, până la verificarea calității fiecărui produs livrat. Indiferent că este vorba despre aspersoare sau despre un sistem complet automatizat, Irigarden oferă informațiile și produsele necesare pentru o grădină verde, sănătoasă și ușor de întreținut în orice anotimp.

Sursa foto: Freepik.com

