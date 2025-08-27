  MENIU  
4F lansează o nouă platformă globală de comunicare „IT MEANS YOU WANT IT", avându-l în prim-plan pe Robert Lewandowski
4F dă startul primei sale campanii internaționale de imagine de mari dimensiuni din ultimii ani, avându-l ca protagonist pe Robert Lewandowski – fotbalistul polonez care joacă la clubul spaniol FC Barcelona și este considerat unul dintre cei mai buni atacanți ai secolului 21. Cu peste 600 de goluri marcate de-a lungul carierei, Lewandowski a fost golgheterul UEFA Champions League în sezonul 2019/2020 și a fost desemnat de două ori Jucătorul Anului FIFA (2020 și 2021), precum și Jucătorul Anului UEFA în 2020. Campania se va desfășura pe canale digitale și outdoor, având ca punct central un spot emoționant regizat de Andrzej Dragan.

4F – UN BRAND POLONEZ CU AMBIȚII GLOBALE

4F este un brand de îmbrăcăminte sportivă cu peste 20 de ani de experiență, care îmbină funcționalitatea și tehnologia cu un design modern. Oferă îmbrăcăminte, încălțăminte și accesorii pentru persoane active – de la sportivi de performanță la pasionați de mișcare. Cunoscut pentru materialele de înaltă calitate, tehnologiile moderne și croielile atent realizate, 4F și-a construit reputația de partener de încredere pentru sportivi, colaborând cu numeroase Comitete Olimpice și federații sportive.

LEWANDOWSKI ȘI 4F

Robert Lewandowski este asociat cu 4F de patru ani. Recunoașterea sa internațională și autenticitatea îl fac un ambasador firesc al valorilor brandului: perseverență, ambiție și încredere în efortul de zi cu zi. Parteneriatul cu Robert are, de asemenea, o importanță strategică din punct de vedere al dezvoltării afacerii.

„Expansiunea internațională este unul dintre obiectivele noastre cheie. 4F este deja prezent în 43 de țări, iar intrarea pe piețe noi este o prioritate pentru anii următori. Robert este unul dintre cei mai cunoscuți sportivi polonezi la nivel mondial – imaginea lui susține perfect ambițiile și planurile noastre de creștere pe piețele internaționale. Colecțiile comune cu Robert Lewandowski sunt un pas firesc în construirea notorietății și forței brandului dincolo de granițele Poloniei”, declară Igor Klaja, fondator și CEO al OTCF.

 „IT MEANS YOU WANT IT. 4F”

Marile călătorii încep cu pași mici. Încep cu repetiții. Cu decizii care par mărunte. Încă o dată. Cu mai multă precizie. Și mai bine. Pentru că nu e vorba doar de talent – ci de determinarea zilnică ce formează campionii.

Filmul campaniei ilustrează simbolic această idee: secvențele cu Robert Lewandowski marcând un gol sunt intercalate cu imagini ale unui băiețel care nimerește ținta pe un teren improvizat din curte. Aceleași mișcări. Aceleași aspirații. Doar că obiectivul crește odată cu tine. Dacă nu renunți și îți urmezi visurile. Dacă tu crezi înaintea celorlalți. Asta înseamnă ceva. Înseamnă că îți dorești cu adevărat. 

„De la început, am știut că această campanie trebuie să spună o poveste autentică – despre determinarea de zi cu zi, despre mișcările repetate de mii de ori înainte să dea roade. Robert întruchipează perfect acest lucru,” spune Igor Klaja, fondator și CEO al OTCF.

„El nu a devenit o legendă peste noapte – este rezultatul anilor de muncă intensă, decizii aparent mici și momente în care a trebuit să creadă în el înaintea tuturor. Asta dovedește că, dacă îți dorești cu adevărat, e suficient să începi. Iar dacă îți dorești – înseamnă că ești 4F,” adaugă Klaja. 

Media, Canale, Prezență

Campania include o gamă variată de activități promoționale, având în centru un spot principal de 15 secunde, completat de formate mai scurte, de 6 secunde, adaptate pentru mediul digital și rețelele sociale. Aceasta va rula în 20 de țări, printre care România, Germania, Marea Britanie, Italia, Spania, Cehia și Qatar.

În România, campania se va extinde în spațiile urbane, incluzând formate outdoor cu soluții de afișare neconvenționale. În paralel, vor fi desfășurate acțiuni intense de marketing digital și de performanță.

4F va avea, de asemenea, o prezență puternică în magazinele fizice, prin vitrine, zone de intrare și materiale de trade marketing. Un element-cheie al campaniei îl reprezintă activările dedicate produselor, care pun în prim-plan modelele purtate de Robert Lewandowski.

