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48 de ore în Brașov. Ghidul unui weekend care nu are nevoie de planuri perfecte

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.  Actualizat 26.06.2026, 19:11
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Există călătorii care încep cu un bilet de avion și călătorii care încep cu o nevoie. Nevoia de a încetini. De a ieși, măcar pentru două zile, din ritmul alert al notificărilor, al ședințelor și al listelor care par să nu se termine niciodată.

Brașovul a devenit una dintre destinațiile preferate ale românilor tocmai pentru că oferă acest lux rar: sentimentul că timpul curge altfel.

48 de ore în Brașov. Ghidul unui weekend care nu are nevoie de planuri perfecte

Unde te cazezi contează la fel de mult ca destinația

Cea mai bună modalitate de a descoperi orașul este să alegi un hotel aflat chiar în inima centrului istoric. La Radisson Blu Aurum Brașov, Piața Sfatului nu este o destinație, ci vecinătatea. Biserica Neagră nu este un obiectiv de pe listă, ci reperul pe lângă care treci în drum spre cafeaua de dimineață. Iar Tâmpa devine fundalul fiecărei plimbări.

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Într-un oraș construit pentru a fi explorat la pas, poziționarea schimbă complet experiența. Când toate atracțiile importante sunt la câteva minute distanță, nu mai pierzi timp în trafic sau căutând locuri de parcare. Pur și simplu ieși pe ușă și începi să descoperi orașul.

Prima dimineață începe fără grabă. Cobori din cameră și pășești pe străzile încă liniștite ale centrului vechi. Magazinele încă nu și-au deschis porțile, terasele își pregătesc mesele, iar orașul pare să aparțină, pentru câteva clipe, doar localnicilor. Este unul dintre acele momente pe care nu le poți programa, dar pe care le vei ține minte mult timp.

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48 de ore în Brașov. Ghidul unui weekend care nu are nevoie de planuri perfecte

Brașovul nu își dezvăluie farmecul printr-un singur obiectiv spectaculos, ci prin detalii. Curți ascunse, ganguri care duc către piețe cochete, clădiri ce păstrează urmele unei istorii de peste opt secole și o atmosferă care îmbină energia unui oraș turistic cu liniștea unui loc în care nu simți nevoia să te grăbești.

Din fața hotelului, traseul firesc te poartă prin Piața Sfatului, spre Biserica Neagră, Strada Sforii, Bastionul Țesătorilor și vechile fortificații ale cetății. Toate se află la doar câteva minute de mers pe jos, ceea ce îți permite să explorezi în propriul ritm, fără program strict și fără presiunea de a bifa obiective.

48 de ore în Brașov. Ghidul unui weekend care nu are nevoie de planuri perfecte

După-amiaza aparține Tâmpei. Fie că alegi telecabina, fie traseul prin pădure, panorama asupra orașului merită fiecare pas. De sus, Brașovul pare desenat între munte și istorie, iar acoperișurile sale roșiatice spun povestea unuia dintre cele mai frumoase orașe medievale din România.

Seara aduce un alt farmec. Centrul istoric se luminează, terasele prind viață, iar orașul capătă un ritm relaxat. După cină, drumul înapoi către hotel durează doar câteva minute. Nu există grabă, ci doar bucuria de a încheia ziua într-un loc în care confortul contemporan se îmbină firesc cu atmosfera unui oraș încărcat de istorie.

Un weekend în Brașov nu îți schimbă viața, dar îți amintește ceva important: uneori, două zile sunt suficiente pentru a te reconecta cu locurile, cu oamenii și cu tine însuți.

48 de ore în Brașov. Ghidul unui weekend care nu are nevoie de planuri perfecte

Iar atunci când alegi să stai chiar în centrul orașului, fiecare oră petrecută aici contează mai mult. Dacă plănuiești o escapadă la Brașov și vrei să descoperi toate atracțiile la pas, poți afla mai multe despre Radisson Blu Aurum Brașov și opțiunile de cazare accesând https://www.radissonhotels.com/ro-ro/hoteluri/radisson-blu-aurum 

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