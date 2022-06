Invitatie la teatru: „Eu te cred, da’… tu ma minti!”

E vara, e vacanta, e relaxare. Chiar daca distractia s-a mutat la terase sau la mare, Compania de Teatru Concordia va invita in briza aerului conditionat a Teatrul National din Bucuresti, in Sala Studio, la comedia „Eu te cred, da’… tu ma minti”!

Pe 4 iulie, de la ora 19:30, iesim la teatru!

„Eu te cred, da’… tu ma minti”, o comedie sub semnatura Companiei de Teatru Concordia aduna artisti precum Monica Davidescu, Letitia Vladescu, Alexandra Salceanu, Cosmin Vijeu si Aurelian Temisan pentru a ne face vara relaxanta si a ne da o portie de comedie.

Piesa o are ca muza pe Jane, o faptura fermecatoare, cu o imaginatie inflacarata dusa spre mitomanie, care reuseste sa dezlantuie o cascada a dezastrelor prin depanarea incompleta a povestilor, situandu-le departe de realitatea simpla. Patrick, baiatul ce o iubeste nu se asteapta ca realitatea sa fie distorsionata si astfel, crede deschis tot ceea ce ii impartaseste Jane, incercand, apoi, grabit sa rezolve probleme ivite, creand, la randul sau, si mai multe incurcaturi. In cadru este implicata si familia lui Jane, formata din tatal si sora ei, care cunosc foarte bine personalitatea fetei. Cu toate acestea, sunt momente cand si ei sunt prinsi in tesatura minciunilor si, surprinsi fiind de situatie, continua sa brodeasca ducand, astfel, lucrurile catre un haos extrem de enervant pentru personaje dar comic si savuros pentru public.

In final, totul se termina cu bine, spre fericirea tuturor. Oare?!



Asadar… dragi bucuresteni (si nu numai), va asteptam sa ne distram si sa aflam deznodamantul piesei impreuna!

Biletele se gasesc pe mystage.ro

Compania de Teatru Concordia