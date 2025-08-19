  MENIU  
4 rețete de plăcintă pe care merită să le încerci!

Actualizat 01.09.2025, 14:50

Plăcinta este unul dintre cele mai iubite preparate din bucătăria românească și internațională. Fie că este dulce sau sărată, cu brânză, carne sau fructe, o plăcintă bine făcută aduce întotdeauna bucurie în familie. Versatilă, gustoasă și ușor de preparat, plăcinta poate fi gătită cu foi de plăcintă din comerț sau cu aluat de plăcintă făcut în casă.

În cele ce urmează, îți prezentăm 4 rețete de plăcintă delicioase, rapide și ideale pentru orice moment al zilei. Fiecare rețetă îți va demonstra cât de simplu este să transformi ingrediente de bază într-un preparat savuros și atrăgător.

1. Plăcintă cu brânză sărată și mărar – gustul copilăriei

Această rețetă clasică este perfectă pentru un mic dejun consistent sau o gustare rapidă. Cu foi de plăcintă subțiri și crocante și un amestec cremos de brânză, rezultatul este garantat!

Ingrediente:

  • 1 pachet de foi de plăcintă
  • 500 g brânză telemea sau amestec de brânză de vaci și telemea
  • 3 ouă
  • 1 legătură de mărar proaspăt
  • 100 ml lapte
  • 50 ml ulei
Mod de preparare:

  1. Preîncălzește cuptorul la 180°C.
  2. Amestecă brânza cu două ouă și mărarul tocat.
  3. Unge o tavă cu ulei și așază două foi de plăcintă, unse ușor între ele.
  4. Adaugă câte două-trei linguri din compoziția de brânză și repetă straturile până termini ingredientele.
  5. Bate oul rămas cu lapte și toarnă peste plăcintă.
  6. Coace 30–35 de minute până devine aurie.

Truc: Dacă vrei o variantă mai rustică, poți folosi aluat de plăcintă fraged, preparat în casă, pentru un plus de consistență. 

2. Plăcintă cu mere și scorțișoară – desert rapid și parfumat

Nimic nu se compară cu mirosul de plăcintă cu mere proaspăt scoasă din cuptor. Este desertul ideal pentru după-amiezile reci sau pentru momentele în care vrei ceva dulce și reconfortant.

Ingrediente:

  • 1 pachet foi de plăcintă
  • 1 kg mere rase
  • 100 g zahăr
  • 1 linguriță scorțișoară
  • 50 g unt topit
  • Zahăr pudră pentru decor

Mod de preparare:

  1. Călește merele cu zahărul și scorțișoara până se înmoaie și scade lichidul.
  2. Așază în tavă două foi de plăcintă unse cu unt și întinde un strat de mere.
  3. Repetă pașii până termini ingredientele, apoi unge ultima foaie cu unt.
  4. Coace 30–40 de minute la 180°C.
  5. Lasă să se răcească și pudrează cu zahăr.

Recomandare: Dacă ai timp, poți prepara un aluat de plăcintă clasic cu unt și ou, care va transforma desertul într-o adevărată plăcintă americană.

3. Plăcintă cu carne tocată – consistentă și sățioasă

Ideală pentru prânz sau cină, această plăcintă este o alternativă gustoasă la preparatele clasice cu carne. Se poate servi cu salată sau iaurt pentru un plus de prospețime.

Ingrediente:

  • 1 pachet foi de plăcintă
  • 500 g carne tocată (vită, porc sau amestec)
  • 1 ceapă mare
  • 2 căței de usturoi
  • 2 ouă
  • Sare, piper, boia dulce
  • 100 ml supă sau apă

Mod de preparare:

  1. Călește ceapa și usturoiul, apoi adaugă carnea și condimentele. Gătește până scade lichidul.
  2. Lasă să se răcească, apoi adaugă ouăle.
  3. Așază straturi alternative de foi de plăcintă și carne, unse cu ulei sau unt topit.
  4. Coace 40 de minute până când capătă o crustă crocantă.

Sfat util: Dacă preferi o variantă mai rustică, poți înlocui foile cu aluat de plăcintă făcut în casă, care reține mai bine sucurile cărnii și oferă un gust autentic.

4. Plăcintă cu spanac și brânză – opțiune sănătoasă și gustoasă

Această plăcintă este perfectă pentru cei care își doresc o alternativă sănătoasă, dar plină de savoare. Este bogată în fier, calciu și proteine, fiind potrivită și pentru vegetarieni.

Ingrediente:

  • 1 pachet foi de plăcintă
  • 400 g spanac congelat sau proaspăt
  • 300 g brânză de vaci sau feta
  • 2 ouă
  • 1 ceapă verde (opțional)
  • Sare, piper, nucșoară

Mod de preparare:

  1. Sotează spanacul până se înmoaie și scurge-l bine.
  2. Amestecă-l cu brânza, ouăle și condimentele.
  3. Așază straturi de foi și compoziție într-o tavă unsă.
  4. Coace la 180°C timp de 30–35 de minute.

Variante: Această rețetă merge de minune și cu aluat de plăcintă tip tartă – adaugă deasupra puțin cașcaval pentru o crustă aurie.

Foi de plăcintă sau aluat de plăcintă?

Mulți se întreabă ce este mai bine: să folosești foi de plăcintă din comerț sau să pregătești un aluat de plăcintă acasă? Răspunsul depinde de timpul disponibil și de textura dorită. Foile de plăcintă sunt rapide, crocante și ideale pentru rețete rapide, în timp ce aluatul fraged oferă o consistență densă și bogată.

Recomandare generală:

  • Alege foi de plăcintă pentru rețete cu umpluturi umede sau când vrei un preparat crocant.
  • Pregătește aluat de plăcintă dacă ai timp și vrei o plăcintă consistentă, cu gust „de casă”.

Indiferent de sezon, de preferințele tale culinare sau de ocazie, plăcintele sunt întotdeauna o alegere inspirată. Cu foi de plăcintă la îndemână sau cu un aluat de plăcintă bine frământat, poți crea o mulțime de rețete delicioase și apreciate de toată familia.

