4 motive să te muți în București dacă ești în căutarea unei locuințe sustenabile

Bucureștiul este un oraș extrem de dinamic, cu numeroase oportunități, și care se află într-o dezvoltare continuă. Un sector important de dezvoltare îl reprezintă construcția de locuințe sustenabile, care oferă o serie de beneficii atât din punct de vedere financiar, cât și al confortului personal.

Dacă ești în căutarea unei locuințe sustenabile, iată câteva motive care fac Bucureștiul unul dintre cele mai promițătoare orașe din punct de vedere al calității vieții și al responsabilității față de mediul înconjurător.

Proiecte rezidențiale verzi în creștere

În București au fost construite și continuă să fie dezvoltate numeroase ansambluri rezidențiale și de birouri moderne și sustenabile. Acestea ies în evidență prin calitatea materialelor folosite, prin integrarea tehnologiilor moderne care reduc consumul de energie, prin crearea de spații verzi și prin alte soluții sustenabile.

Ai parte de numeroase beneficii atunci când alegi să locuiești într-un cartier rezidențial în București, unde accentul este pus pe creșterea calității vieții și responsabilitatea față de mediu. Un astfel de cartier poate să includă zone verzi, piscină, restaurante, cafenele, baruri, diverse magazine, farmacie, birouri moderne, apartamente de locuit exclusiviste și chiar facilități educaționale.

Certificări verzi de construcție

Există o serie de certificări verzi care atestă dacă un ansamblu rezidențial este într-adevăr construit într-un mod sustenabil. Însă, cel mai important punct de plecare constă în alegerea unui dezvoltator imobiliar de încredere. Dezvoltatorii imobiliari premium din București adoptă tot mai des standarde internaționale precum LEED, WELL sau BREEAM atât pentru clădirile rezidențiale, cât și pentru cele de birouri.

Unii dintre acești dezvoltatori imobiliari integrează și susțin atingerea standardului nZEB (Nearly Zero Emission Building) prin soluții de GeoExchange, panouri solare termice, ventilație inteligentă, sisteme pentru stocare de energie și sisteme pentru automatizare și monitorizare a consumului de energie. În peisajul imobiliar local, One United Properties ocupă un loc important datorită ansamblurilor rezidențiale premium pe care le dezvoltă în zone-cheie ale Capitalei. Abordarea orientată spre calitate și sustenabilitate diferențiază brandul în segmentul premium.

Investiții în infrastructură

Orașul investește în mod constant în proiecte pentru modernizarea și eficientizarea infrastructurii. Acestea au scopul de a crește confortul locuitorilor și de a reduce impactul asupra mediului înconjurător. Numeroase blocuri sunt reabilitate termic, rețelele de apă și de energie sunt modernizate, în timp ce se înregistrează investiții semnificative pentru infrastructura rutieră.

Câteva proiecte de infrastructură rutieră includ extinderea rețelei de metrou, introducerea pistelor pentru biciclete și implementarea de sisteme inteligente de trafic pentru reducerea ambuteiajelor. Unii dezvoltatori imobiliari investesc, de asemenea, în proiecte de infrastructură care sprijină mobilitatea și fluidizarea traficului.

Integrarea spațiilor verzi

Tot mai multe ansambluri rezidențiale sunt axate pe regenerarea urbană și revitalizarea zonelor abandonate, integrând în același timp numeroase spații verzi. Astfel, poți să găsești o locuință care să fie situată la numai câțiva pași de pădure, de parcuri sau chiar pe malul lacului.

Apropierea față de natură reprezintă un factor esențial pentru starea de bine a locuitorilor. Respiri un aer mai curat, poți să petreci mai mult timp în aer liber, să faci mișcare, să te bucuri de o plimbare liniștită pe malul lacului și să te relaxezi. În interiorul ansamblurilor rezidențiale moderne există, de asemenea, numeroase spații verzi, piste de alergare și locuri de joacă pentru copii.

În concluzie, traiul în București într-o locuință sustenabilă nu mai este doar un vis, ci reprezintă o opțiune tot mai accesibilă. Dezvoltatorii imobiliari construiesc responsabil, clădirile vechi sunt reabilitate, traficul devine mai fluid, iar calitatea vieții crește. Drept urmare, dacă îți dorești un stil de viață sustenabil, Bucureștiul poate fi locul potrivit pentru tine.

