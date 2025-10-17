  MENIU  
Home > Advertorial > 3 moduri neașteptate în care tehnicile de public speaking te ajută în viața de zi cu zi

3 moduri neașteptate în care tehnicile de public speaking te ajută în viața de zi cu zi

3 moduri neașteptate în care tehnicile de public speaking te ajută în viața de zi cu zi
.

Deși mulți oameni asociază vorbitul în public cu scena și prezentările de business, beneficiile sale merg mai departe de aceste contexte. 

Tehnicile de public speaking influențează felul în care comunici zilnic, cum îți gestionezi emoțiile și cum îți construiești încrederea în propria voce. Descoperă beneficiile acestor practici în viața ta de zi cu zi!

  1. Tehnicile de public speaking te ajută să comunici sănătos

Multe dintre practicile care modelează coerența și impactul vorbirii sunt preluate direct din antrenamentele de public speaking, o disciplină care nu se limitează la scenă, ci influențează felul în care comunici în fiecare zi. Claritatea, ritmul și intonația învățate în acest context te ajută să comunici sănătos chiar și în cele mai cotidiene discuții.

Exercițiile de public speaking pun accent pe: structurarea logică a mesajului, alegerea cuvintelor potrivite și adaptarea tonului la interlocutor. Aceste abilități sunt foarte importante atunci când trebuie să explici o idee complexă colegilor, să-ți exprimi punctul de vedere în familie sau să-ți susții copilul în fața profesorilor.

Ce a cerut Nicușor Dan, în urmă cu doar câteva momente, în cazul exploziei din Rahova. E informația momentului
Ce a cerut Nicușor Dan, în urmă cu doar câteva momente, în cazul exploziei din Rahova. E informația momentului
Recomandarea zilei

De exemplu, atunci când ești implicat într-o discuție tensionată la locul de muncă, cunoștințele de public speaking te ajută să-ți organizezi ideile într-un mod coerent, fără a lăsa emoțiile să perturbe mesajul. În conversațiile personale, precum cele cu partenerul sau cu prietenii, capacitatea de a exprima clar ce simți și ce dorești poate preveni conflicte nedorite.

  1. Îți gestionezi emoțiile mai ușor în contexte tensionate

Vorbitul în public antrenează creierul și corpul să facă față situațiilor stresante. Fiecare discurs ținut în fața unei audiențe este o simulare a unui context presant, în care înveți să îți folosești corect respirația, să îți reglezi ritmul vorbirii și să reduci impactul emoțiilor asupra comportamentului.

„Lucra ăla de la gaze”. Ce s-a întâmplat cu doar câteva momente înainte de explozia din Rahova. Încet, încet, adevărul iese la lumină! Dezvăluirile martorilor schimbă tot ce se știa până acum! Printre victime e și o femeie însărcinată
„Lucra ăla de la gaze”. Ce s-a întâmplat cu doar câteva momente înainte de explozia din Rahova. Încet, încet, adevărul iese la lumină! Dezvăluirile martorilor schimbă tot ce se știa până acum! Printre victime e și o femeie însărcinată
Recomandarea zilei

Această abilitate este utilă și în viața de zi cu zi. La un interviu important, spre exemplu, poți folosi tehnici de respirație și concentrare exersate în antrenamentele de public speaking pentru a-ți calma mintea și a răspunde coerent. 

În negocieri, la serviciu, controlul emoțiilor te ajută să rămâi obiectiv și să iei decizii raționale, chiar și atunci când discuțiile devin tensionate.

Antrenamentele de public speaking dezvoltă toleranța la disconfort psihologic. Astfel, vei căpăta o mai mare încredere în propriile reacții, chiar și în momentele în care presiunea pare greu de suportat.

  1. Antrenamentele de public speaking te susțin în consolidarea încrederii de sine

Repetarea discursurilor și exersarea comunicării clare te ajută să-ți asumi opiniile și să le exprimi fără teamă. În public speaking, înveți să-ți cunoști punctele forte, să-ți accepți emoțiile și să le transformi într-un avantaj. Această abilitate se reflectă direct în relațiile personale și profesionale.

Un exemplu este atunci când trebuie să îți faci cunoscute limitele într-o relație. Exercițiile de public speaking te pregătesc să formulezi mesajul ferm, dar respectuos. La fel, în interacțiunile cu colegii sau cu comunitatea, încrederea în propria voce te ajută să comunici activ, fără teama de a fi judecat.

Atitudinea, postura și contactul vizual sunt elemente esențiale în comunicarea nonverbală, iar cursurile de public speaking le antrenează constant. Când stai drept, privești audiența și vorbești clar, mesajul tău devine mai puternic și mai credibil.

Exercițiile de public speaking pot fi o formă de autocunoaștere

Public speakingul este și un proces de explorare personală. Când înveți să-ți exprimi ideile în fața altora, descoperi ce contează pentru tine, cum reacționezi la presiune și cum îți poți folosi autenticitatea ca avantaj.

fiecare discurs pregătit și susținut, înveți să îți recunoști vulnerabilitățile și să le transformi în resurse. Iar acest lucru nu te ajută doar pe scenă, ci și în viața de zi cu zi, unde devii mai prezent, mai atent la nevoile tale și mai conectat la ceilalți.

Public speakingul este începutul unei călătorii de redescoperire personală și poate deveni un instrument de afirmare și de consolidare a propriei identități. 

Atunci când înveți să-ți exprimi gândurile cu claritate, capeți mai multă încredere în tine, în alegerile tale și în rolul pe care îl ai în comunitate. Practic, construiești puterea de a spune cine ești, ce simți și ce îți dorești în mod sănătos, cu autenticitate și curaj.

Sursă foto: pexels.com

Cele mai vândute colecții!
Podurile din Madison County si Intoarcerea in Madison County - Ediția nr. 46 (Romane Nemuritoare) Podurile din Madison County si Intoarcerea in Madison County - Ediția nr. 46 (Romane Nemuritoare) 42.28 RON Cumpără acum
Vulpea si Cainele - Ediția nr. 36 (Disney. Ediția de platină)! Vulpea si Cainele - Ediția nr. 36 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Peter Pan: Intoarcerea in Tara de Nicaieri - Ediția nr. 35 (Disney. Ediția de platină)! Peter Pan: Intoarcerea in Tara de Nicaieri - Ediția nr. 35 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Dan Alexa s-a dus la Alex Bodi acasă, după ce a fost înșelat de soție: „Se vedea că e agitat”. Cum a decurs întâlnirea dintre cei doi
Dan Alexa s-a dus la Alex Bodi acasă, după ce a fost înșelat de soție: „Se vedea că e agitat”. Cum a decurs întâlnirea dintre cei doi
Fanatik
Adio, FCSB! Lista jucătorilor cu care Gigi Becali încheie contractele la final de sezon: “Nu mai rămân 100%”
Adio, FCSB! Lista jucătorilor cu care Gigi Becali încheie contractele la final de sezon: “Nu mai rămân 100%”
GSP.ro
Fostul fotbalist a divorțat de „cea mai frumoasă femeie din lume” și a luat o decizie neașteptată: „Aici locuiesc acum”
Fostul fotbalist a divorțat de „cea mai frumoasă femeie din lume” și a luat o decizie neașteptată: „Aici locuiesc acum”
Click.ro
Câți dolari câștigă pe oră fiica Savetei Bogdan, ca asistentă medicală la un azil din America: „Muncește foarte mult!”. Ce moștenire îi lasă solista?
Câți dolari câștigă pe oră fiica Savetei Bogdan, ca asistentă medicală la un azil din America: „Muncește foarte mult!”. Ce moștenire îi lasă solista?
TV Mania
După ce a anunțat că se retrage de la „Românii au talent”, Dragoș Bucur face surpriza fanilor: revine la TV! Primele detalii despre emisiune și filmările care au început deja
După ce a anunțat că se retrage de la „Românii au talent”, Dragoș Bucur face surpriza fanilor: revine la TV! Primele detalii despre emisiune și filmările care au început deja
Redactia.ro
Povestea tristă a Elenei, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în timp ce era cu fetița de doar 2 ani. Dezvăluiri cutremurătoare făcute de o prietenă a victimei
Povestea tristă a Elenei, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în timp ce era cu fetița de doar 2 ani. Dezvăluiri cutremurătoare făcute de o prietenă a victimei

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Cătălin „Tomată” Gheorghe, fostul iubit al Elenei Băsescu, a devenit tată pentru a doua oară. Soția lui, Michelle Ciubuc, a născut un băiețel
Cătălin „Tomată” Gheorghe, fostul iubit al Elenei Băsescu, a devenit tată pentru a doua oară. Soția lui, Michelle Ciubuc, a născut un băiețel
Gabriela Cristea a vorbit despre kilogramele în plus și comentariile oamenilor: „Ajunsesem să mânânc compulsiv din cauza oboselii”
Gabriela Cristea a vorbit despre kilogramele în plus și comentariile oamenilor: „Ajunsesem să mânânc compulsiv din cauza oboselii”
Proiecte speciale
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Drumul de la idee la casa de vis
Drumul de la idee la casa de vis
Avantaje
Ce a rămas în urmă! Imaginile dezastrului în urma exploziei din Rahova: panică, durere și neputință
Ce a rămas în urmă! Imaginile dezastrului în urma exploziei din Rahova: panică, durere și neputință
Cele mai parșive femei din zodiac, farmec otrăvitor și zâmbete cu două tăișuri
Cele mai parșive femei din zodiac, farmec otrăvitor și zâmbete cu două tăișuri
Elle
Mutare surprinzătoare în televiziune. Show-ul Survivor revine pe micile ecrane, însă nu la PRO TV! La ce post vei putea viziona emisiunea, din primăvară
Mutare surprinzătoare în televiziune. Show-ul Survivor revine pe micile ecrane, însă nu la PRO TV! La ce post vei putea viziona emisiunea, din primăvară
A patra echipă ELIMINATĂ de la Asia Express 2025. Ce vedete au părăsit competiția: „Cea mai frumoasă experiență pe care am putut să o simțim, trăim vreodată”
A patra echipă ELIMINATĂ de la Asia Express 2025. Ce vedete au părăsit competiția: „Cea mai frumoasă experiență pe care am putut să o simțim, trăim vreodată”
Cabiria, fiica Maiei Morgenstern, confesiuni emoționante despre rolul de mamă. Actrița a născut primul ei copil: „E cel mai frumos lucru pe care l-am trăit până acum, dar e și foarte greu”
Cabiria, fiica Maiei Morgenstern, confesiuni emoționante despre rolul de mamă. Actrița a născut primul ei copil: „E cel mai frumos lucru pe care l-am trăit până acum, dar e și foarte greu”
DailyBusiness.ro
Bolojan promite sprijin pentru peste 400 de persoane afectate de explozia din Rahova: 45 de locuințe sunt asigurate
Bolojan promite sprijin pentru peste 400 de persoane afectate de explozia din Rahova: 45 de locuințe sunt asigurate
Vlăduța Lupău a făcut anunțul despre al treilea copil: „O să vă și arăt, ca să fie așa pe dovedite”
Vlăduța Lupău a făcut anunțul despre al treilea copil: „O să vă și arăt, ca să fie așa pe dovedite”
A1.ro
Sânziana Buruiană continuă să alăpteze de mai bine de 9 ani. Cum motivează decizia controversată: „Nu sunt foarte mămoase”
Sânziana Buruiană continuă să alăpteze de mai bine de 9 ani. Cum motivează decizia controversată: „Nu sunt foarte mămoase”
Florin Constantin, de la Divertis, a trecut printr-o tragedie trasă la indigo cu cea din Rahova. A pierdut totul într-o secundă: „Am rămas cu un ursuleț de pluș care era al nepoților”
Florin Constantin, de la Divertis, a trecut printr-o tragedie trasă la indigo cu cea din Rahova. A pierdut totul într-o secundă: „Am rămas cu un ursuleț de pluș care era al nepoților”
Maria Vigheciu este însărcinată cu al doilea copil: „Am ținut un secret”
Maria Vigheciu este însărcinată cu al doilea copil: „Am ținut un secret”
Bianca și Robert de la "Casa Iubirii", acuzați că se cunosc din afara emisiunii. Detaliul observat de ceilalți concurenți. "Ați vorbit vreodată?"
Bianca și Robert de la "Casa Iubirii", acuzați că se cunosc din afara emisiunii. Detaliul observat de ceilalți concurenți. "Ați vorbit vreodată?"
Cântărețul Raoul, întrebat dacă este iubitul Mirabelei Dauer: „Este o lecție”
Cântărețul Raoul, întrebat dacă este iubitul Mirabelei Dauer: „Este o lecție”
Observator News
Scene tulburătoare după explozia din Rahova: mama gravidei moarte, consolată de un psiholog. Şi fiul e rănit
Scene tulburătoare după explozia din Rahova: mama gravidei moarte, consolată de un psiholog. Şi fiul e rănit
Libertatea pentru Femei
Breaking! Intervenție de urgență! Ilie Bolojan, anunț grav după explozia care a zguduit Bucureștiul! O decizie istorică, fără precedent! Niciun premier nu a îndrăznit să facă asta!
Breaking! Intervenție de urgență! Ilie Bolojan, anunț grav după explozia care a zguduit Bucureștiul! O decizie istorică, fără precedent! Niciun premier nu a îndrăznit să facă asta!
VIDEO cu impact emoțional puternic: momentul exploziei din Rahova, surprins de camerele unui magazin. Panică, prăbușiri și țipete de groază
VIDEO cu impact emoțional puternic: momentul exploziei din Rahova, surprins de camerele unui magazin. Panică, prăbușiri și țipete de groază
Nicușor Dan, reacție fulger după explozia din Rahova! Președintele nostru a intervenit personal după tragedia care a zguduit Bucureștiul! Ce a putut zice despre Bolojan și Arafat
Nicușor Dan, reacție fulger după explozia din Rahova! Președintele nostru a intervenit personal după tragedia care a zguduit Bucureștiul! Ce a putut zice despre Bolojan și Arafat
Cât de prietene sunt de fapt Alina Pușcău și Cristina Postu, echipă la Asia Express? Cele două s-au faultat de câte ori au avut ocazia
Cât de prietene sunt de fapt Alina Pușcău și Cristina Postu, echipă la Asia Express? Cele două s-au faultat de câte ori au avut ocazia
Viva.ro
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la cinci ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la cinci ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui
Cora, soția lui Serghei Mizil, are o meserie mai puțin obișnuită. Pe mulți îi trec fiorii când află despre ocupația ei
Cora, soția lui Serghei Mizil, are o meserie mai puțin obișnuită. Pe mulți îi trec fiorii când află despre ocupația ei
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie, dar și atunci era atrăgătoare
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie, dar și atunci era atrăgătoare
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Redactia.ro
Povestea tristă a Elenei, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în timp ce era cu fetița de doar 2 ani. Dezvăluiri cutremurătoare făcute de o prietenă a victimei
Povestea tristă a Elenei, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în timp ce era cu fetița de doar 2 ani. Dezvăluiri cutremurătoare făcute de o prietenă a victimei
Pe ei îi sărbătorim ASTĂZI. Multi barbati poarta numele acestui SFANT
Pe ei îi sărbătorim ASTĂZI. Multi barbati poarta numele acestui SFANT
Drama din viața eroului naționalei din meciul cu Austria. Prin ce momente cumplite a trecut Ghiță
Drama din viața eroului naționalei din meciul cu Austria. Prin ce momente cumplite a trecut Ghiță
Declarații cutremurătoare făcute de soțul polițistei care a murit chiar după ce a născut. De ce s-a stins, de fapt, tânăra
Declarații cutremurătoare făcute de soțul polițistei care a murit chiar după ce a născut. De ce s-a stins, de fapt, tânăra
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
O simplă analiză de urină ar putea prezice riscul de demență cu zeci de ani înainte ca simptomele să apară
O simplă analiză de urină ar putea prezice riscul de demență cu zeci de ani înainte ca simptomele să apară
Apel pentru ajutorarea famillilor afectate de explozia din Rahova. Este nevoie de haine, pături, produse de igienă şi mâncare neperisabilă!
Apel pentru ajutorarea famillilor afectate de explozia din Rahova. Este nevoie de haine, pături, produse de igienă şi mâncare neperisabilă!
Alertă! Sute de virusuri necunoscute, identificate de cercetători
Alertă! Sute de virusuri necunoscute, identificate de cercetători
„Planul Alb” pentru spitale: când şi cum se aplică? Situația medicală a pacienților afectați de explozia din cartierul Rahova
„Planul Alb” pentru spitale: când şi cum se aplică? Situația medicală a pacienților afectați de explozia din cartierul Rahova
TV Mania
După ce a anunțat că se retrage de la „Românii au talent”, Dragoș Bucur face surpriza fanilor: revine la TV! Primele detalii despre emisiune și filmările care au început deja
După ce a anunțat că se retrage de la „Românii au talent”, Dragoș Bucur face surpriza fanilor: revine la TV! Primele detalii despre emisiune și filmările care au început deja
Vila de vis a lui Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu din Corbeanca ascunde secrete incredibile! Intră în camera de gaming și descoperă surprizele ascunse în subsol
Vila de vis a lui Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu din Corbeanca ascunde secrete incredibile! Intră în camera de gaming și descoperă surprizele ascunse în subsol
Ce operații estetice are Anda Adam. Vedeta de la Asia Express dezvăluie transformările care i-au schimbat complet înfățișarea
Ce operații estetice are Anda Adam. Vedeta de la Asia Express dezvăluie transformările care i-au schimbat complet înfățișarea
Transformare radicală! Cum arăta Gina Pistol înainte să devină vedetă de televiziune și să cucerească inimile românilor
Transformare radicală! Cum arăta Gina Pistol înainte să devină vedetă de televiziune și să cucerească inimile românilor
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
După trei ani de luptă cu scleroza multiplă, boala a intrat în remisie: „Voi trăi mai mult decât credeam”
După trei ani de luptă cu scleroza multiplă, boala a intrat în remisie: „Voi trăi mai mult decât credeam”
Imagini WOW! Cum a slăbit Oana Radu 13 kilograme în 20 de zile: nu o mai recunoști! Ce este „dieta de urgență”
Imagini WOW! Cum a slăbit Oana Radu 13 kilograme în 20 de zile: nu o mai recunoști! Ce este „dieta de urgență”
Divele din România care au trecut de 50 de ani, dar sunt la fel de sexy. Cum au descoperit elixirul tinereții
Divele din România care au trecut de 50 de ani, dar sunt la fel de sexy. Cum au descoperit elixirul tinereții
Imagini incendiare cu Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Cu ce s-a ocupat cât timp soțul ei a fost plecat la Asia Express?
Imagini incendiare cu Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Cu ce s-a ocupat cât timp soțul ei a fost plecat la Asia Express?
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton