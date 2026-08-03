21 de plaje accesibilizate pentru persoane cu dizabilităţi şi un centru de activităţi la Eforie Sud

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Ionuţ Stancovici, preşedintele Asociaţiei CaiacSMile demonstrează zi de zi că „viaţa e afară” şi că şi persoanele cu dizabilităţi pot înota, face surf sau skia. De 10 ani şi-a făcut un scop din accesibilizarea spatiilor de agrement pt persoanele cu dizabilități şi pe durata verii coordonează activitatea de pe 21 de plaje adaptate pentru nevoi speciale, oferind inclusiv modalități de practicare a sporturilor nautice, pe plaja din Eforie Sud. Accesul beneficiarilor la la mijloacele puse la dispoziţie pe cele 21 de plaje este gratuit. Iar covorul de acces întins peste nisip, scaunul plutitor, rampa montată la intrarea în mare — toate pornesc de la aceeași idee practică: că accesul la natură și la sport nu ar trebui să depindă de dizabilitate.

Pentru majoritatea oamenilor, mersul desculț pe nisip sau intrarea în mare sunt gesturi banale. Pentru o persoană în scaun rulant, au rămas mult timp doar dorințe. Din 2024, prin proiectul de accesibilizare a litoralului derulat alături de Asociația Împreună pentru Viitor Constanța și de parteneri din mediul privat, mii de metri de plajă au devenit accesibili persoanelor cu nevoi speciale. În august, Ionuţ şi echipa sa echipa revin pe litoral, acolo unde multe dintre aceste povești au început.

„Noi nu pornim de la ce nu poate face un om, ci de la ce vrea să facă. De acolo căutăm soluția: alt echipament, alt traseu, alt fel de a ajunge sus. Oamenii ăștia pot mult mai mult decât li se spune. Treaba mea e să le dau la o parte ce-i oprește”, spune Ionuț Stancovici, președintele Asociației Caiac SMile.

Iar înaintea proiectului de la malul mării Ionuţ Stancovici şi echipa deschid şi cărările muntelui pentru persoanele cu nevoi speciale: prima oprire este Bucovina Ultra Rocks, pe 24 și 25 iulie, o probă de 15 kilometri, ce urmează maratonului montan derulat la începutul verii în Apuseni. Pentru Ionuț Stancovici, cursa are și o miză personală: va concura alături de Mihnea, un tânăr de 18 ani din Iași diagnosticat cu sindrom Lesch-Nyhan, o boală genetică rară, întâlnită la doar câteva sute de copii din întreaga lume.

Pe 29 august urmează Oslea Run, pe traseele din masivele Retezat și Vâlcan, cu alți beneficiari ai programului la start.

Şi începutul verii a însemnat o premieră notabilă: participarea a 5 persoane cu dizabilități locomotorii și de vedere la maratonul montan NO LIMITS ce a însumat un parcurs de 10 kilometri și peste 500 de metri diferență de nivel în munţii Apuseni. L-au parcurs Ioana Pleș, Alexandru Diaconu, Alex Tache, Daniel Briceag și Alex Benchea. În spatele cursei stau ani de pregătire și echipamente adaptate, capabile să urce acolo unde un scaun rulant obișnuit nu ar avea nicio șansă. Pentru cei care au pornit pe traseu, miza nu a fost clasamentul, ci faptul că un drum considerat închis a putut fi parcurs.

Foto credit: Asociaţia CaiacSMile

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