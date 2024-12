10 hituri, miliarde de streamuri cu artiștii care au scris istorie la UNTOLD

Platformele de streaming au înlocuit în mare parte vânzările de discuri și certificările de platină, pe măsură ce industria muzicală a evoluat. Fanii au continuat să asculte și să cumpere muzică, iar în ultimii ani, piesele din zona muzicii electronice au reușit să ajungă la un număr record de ascultări pe cele mai cunoscute platforme de streaming. Sunt piese care au depășit un miliard de accesări pe Spotify, pe care le-am ascultat împreună la scena principală a unuia dintre cele mai mari festivaluri din lume, UNTOLD.

Cei trei membri ai proiectului Swedish House Mafia, headlineri ai celei de-a 9-a ediții a festivalului UNTOLD, au lansat în luna octombrie 2021 o piesă la care au colaborat cu unul dintre cei mai mari artiști ai lumii, canadianul The Weeknd. Cu single-ul “Moth To A Flame”, inclus în set-ul live de la UNTOLD, au reușit, în 2024, să treacă de pragul de un miliard de streamuri. Deși acest lucru este deja obișnuit pentru The Weeknd, în comunitatea muzicii dance o astfel de realizare este spectaculoasă.

În momentul în care David Guetta a făcut echipă cu Bebe Rexha pentru o versiune rework a unei piese clasice, „Blue (Da Ba Dee)”, lansată de trio-ul italian Eiffel 65 în 1998, nimeni nu a putut să intuiască succesul uriaș al acestei colaborări. Piesa a fost nominalizată la Brit Awards, Qmusic Awards, iHeart Radio Music Awards și la Grammy.

Nu a fost nevoie de foarte mult timp din momentul lansării, 26 august 2022, pentru ca versiunea francezului “I’m Good (Blue)” să marcheze un prim record: 140 de milioane de ascultări în prima săptămână de la lansare și locul 1 în UK Singles Chart.

La finalul anului 2024, unul dintre cei mai respectați producători din muzica electronică, headliner al festivalului UNTOLD, a reușit un record pe Spotify, de 1,92 miliarde de streamuri pe Spotify pentru single-ul “I’m Good (Blue)” la care a colaborat cu Bebe Rexha.

Alan Walker este unul dintre cei mai urmăriți artiști la nivel global. Single-ul de debut, “Faded”, a ajuns pe lista videoclipurilor cu peste 3,73 miliarde de vizualizări pe YouTube, fiind certificat cu Discul de Platină în 14 țări ale lumii și a trecut de două miliarde de ascultări pe platforma de streaming Spotify.

În 2017, norvegianul a fost invitat la cea de-a treia ediție a festivalului UNTOLD, iar fanii s-au bucurat de un show live memorabil.

Scoția și Marea Britanie sună perfect împreună; producătorul Calvin Harris a făcut o alegere perfectă pentru linia de voce a single-ului “Promises”, britanicul Sam Smith. Piesa a fost inclusă în albumul “Love Goes”, lansat de Sam Smith în 2020.

Cu un palmares impresionant, un Oscar, un Golden Globe, cinci premii Grammy, Sam Smith a ajuns pentru prima dată în România în vara acestui an, la cea de-a 9-a ediție a festivalului UNTOLD, și a oferit un show live plin de emoție, în care a inclus și single-ul “Promises”, care a depășit un miliard de ascultări.

Sunt puține acturi în industria EDM care să fi avut un succes atât de mare ca duo-ul The Chainsmokers; de la adolescenți până la adulți, toată lumea apreciază producțiile celor doi sau aparițiile live.

În 2017, își lansau albumul de debut, „Memories: Do Not Open„, care a înregistrat vânzări record. După apariția acestui LP, cei doi americani au plecat într-un turneu mondial de promovare, iar un an mai târziu, în 2018, ajungeau și în Cluj-Napoca, la cea de-a 4-a ediție a festivalului UNTOLD. Andrew Taggart și Alex Pall au fost highlight-urile acelui an.

Single-ul “Don’t Let Me Down”, cu care au câștigat un premiu Grammy la categoria Best Dance Recording, a intrat în categoria pieselor cu peste două miliarde de streamuri pe Spotify.

După un parcurs excepțional, belgianul Lost Frequencies, care are 10 single-uri premiate cu Discul de Platină, a lansat în 2021 o producție perfectă pentru Mainstage-ul UNTOLD, “Where Are You Now”.

Pentru linia de voce, Lost Frequencies a făcut o alegere inspirată, britanicul Calum Scott, un artist care a devenit cunoscut după participarea la show-ul „Britain’s Got Talent”, a lansat piese care au ajuns în fruntea chart-ului britanic, iar albumul de debut, “Only Human”, a intrat direct pe locul 4 în UK Album Chart.

“Where Are You Now” vine cu ce au mai bun cei doi artiști: vocea superbă a lui Calum Scott și sound-ul inconfundabil din producțiile lui Lost Frequencies, synthuri și o linie de bass puternică. În 2024, single-ul a trecut de 1,4 miliarde de ascultări.

Kygo a ajuns pentru prima dată în România în 2018, la festivalul UNTOLD. Show-ul norvegianului a fost perfect de la prima până la ultima măsură.

Single-ul „Stole the Show”, lansat în martie 2015, a intrat în lista pieselor care au depășit un miliard de streamuri și a devenit rapid un imn pentru fanii festivalurilor datorită unui sound cald, tropical house, dar și datorită vocii senzaționale a lui Parson James.

Se întâmplă foarte rar ca un artist să exceleze în toate aspectele carierei sale, dar pentru Avicii, acest lucru a devenit realitate. A reușit să înregistreze un succes uriaș atât ca producător, cât și ca recording artist și fenomen live, cu peste 813 concerte la activ. Nu a fost doar un DJ, ci un adevărat mastermind al aparițiilor live.

În 2011, Avicii lansa single-ul „Levels”; un sample de voce din piesa semnată Etta James – „Something’s Got A Hold On Me„, la care a adăugat propria marcă de sunet – EDM Big Room. A primit discul de platină pentru vânzări record, iar Avicii devenea un artist mainstream. El este omul care a schimbat complet sound-ul electronic și a lansat un nou gen, BIG ROOM.

Prima difuzare pentru uriașul “Levels” a avut loc pe 20 noiembrie 2010, în primul Essential Mix marca Avicii la BBC Radio 1. În 2024

Pentru România, live-ul de la prima ediție UNTOLD, în 2015, a fost cu adevărat unic. Peste 70.000 de oameni au trăit împreună magia creată de Avicii pe scena principală, într-un moment care a devenit legendar.

The Chainsmokers au reușit să-și consolideze statutul de „biggest act” în industria muzicii electronice, iar în 2018, Andrew Taggart și Alex Pall au oferit fanilor UNTOLD un live din categoria „ecstatic”, în care au inclus piese din albumul de debut, „Memories: Do Not Open”, dar și uriașul succes „Something Just Like This”, colaborarea cu trupa Coldplay, piesă care are peste 2,9 miliarde de ascultări și a devenit un imn de festival la nivel global.

Anul viitor, festivalul UNTOLD își invită fanii să celebreze cea mai spectaculoasă ediție de până acum, care va avea loc în perioada 7-10 august 2025.

