Andreea Marin despre detox: “Am slăbit, mi-am resetat corpul”

Într-o perioadă în care nu mai reușea să slăbească și era chinuită de oboseală și insomnii, Andreea Marin, una dintre cele mai îndrăgite vedete din România, a apelat la detox. Nu înainte de a citi, a se informa și a înțelege că este necesară o resetare a organismului.

Când ai auzit prima oară de detoxifiere?

Cu câțiva ani în urmă, când ajunsesem într-un moment foarte dificil, de dezechilibru din punct de vedere al sănătății, de asemenea, nu mai exista o balanță corectă în ceea ce mă privește între minte, trup și suflet. Făceam sport cu rigurozitate și nu slăbeam deloc, mâncam cât puteam de restrictiv, dar fără să mă ajute prea mult, aveam insomnii și o oboseală cronică, complicații ce țineau de aspecte hormonale, dermatologice, psihologice. Simțeam că e nevoie de mai mult decât ceea ce făceam, am citit, m-am informat și am înțeles că e necesară o resetare a sistemului, pe care orice om îl reprezintă. Detoxifierea a reușit să mă regleze sub toate aspectele, ceea ce nu am reușit prin alte demersuri, încercate separat pentru fiecare problemă în parte.

Ai urmat cure de detox în țară sau în străinătate? Dacă da, te rog spune-ne unde anume ai testat aceste proceduri și în ce au constat ele. Și cât costă o asemenea cură.

Prima experiență a fost la Bodrum, urmatoarele tot acolo; m-am împrietenit cu marketing managerul acelor locații în care se făcea detoxifierea și norocul meu a fost că el între timp s-a căsătorit cu o româncă, medic nutriționist, s-a mutat la Brașov și au înființat împreună centrul destinat detoxifierii Atasagon, în care serviciile sunt identice cu cele din străinătate, doar că la prețuri mult mai convenabile.

Să va dau un exemplu: chiar weekendul trecut am fost trei zile, împreună cu o mână de prieteni, la Brașov și prietena mea, care a ales să facă multe proceduri peste cele deja incluse în pachet, a plătit în total mai puțin de 250 de euro. Gândiți-vă că în străinătate doar un masaj poate ajunge la 100 de euro la un hotel de cinci stele, fără să ne mai gândim la bilete de avion, cazare și alte implicații pentru o deplasare peste hotare.

Eu am făcut o altă treabă bună: am mers două weekenduri la rând la Brașov, iar puntea dintre ele a fost constituită de cinci zile în care am ascultat sfatul nutriționistului, dar acasă, pentru că nu îmi permiteam să stau 9-10 zile la Brașov, să lipsesc de la birou, din viața fiicei mele. În felul acesta, am reușit un compromis care a adus rezultate foarte bune și vizibile pentru sănătatea și silueta mea.

Cum te-ai simțit? Ce anume ți-a plăcut? Ce nu ți-a plăcut? Te-a ajutat sau nu?

Nu am decât concluzii pozitive: analizele înainte de detox aveau ceva probleme, după, acestea nu mai există. Am slăbit, mi-am resetat corpul, mi-am recăpătat energia pozitivă și tonusul, dorm bine, tenul arată mult mai curat și întinerit, starea bună și psihicul îmi confirmă de fiecare dată că e bine ca, măcar la șase luni, să fac acest proces.

În ce situații apelezi la detox? Cât de des faci asemenea cure?

Am făcut și o dată pe an, din lipsă de timp, acum îmi impun să fac o dată la șase luni, profitând de existența centrului din România.

Există alimente pe care le-ai eliminat complet din meniurile tale? Care anume?

Nu, dar am redus cantitățile. Nu vreau să simt că am restricții totale, dar mănânc mult mai rar carne, dulciuri, prefer să caut soluții alternative, prin care să păcălesc organismul în privința zaharului. Mă bazez pe legume și fructe, supe-creme, ceaiuri gustoase preparate acasă, sucuri proaspete, ingrediente care să dea gust combinațiilor culinare. Pâine și carbohidrați, cât mai rar. În loc de pâine, prefer biscuiții sărați realizați din semințe, care sunt și gustoși, și mult mai indicați.

Sunt voci care spun că industria detox este o înșelătorie care se “hrănește” din dorința femeilor de a arăta mai bine și de a fi mai slabe. Ce părere ai despre asemenea afirmații?

Păreri și păreri, eu nu mint și nu vorbesc decât despre ceea ce am probat pe propria piele. Și părerea mea este că e și logic: facem excese, corpul nostru trebuie readus pe linia corectă, măcar din când în când.

Ce altceva ai fi vrut să te fi întrebat despre acest subiect?

“Să urmez recomandările și zvonurile sau să mă informez din mai multe surse înainte de a încerca ceva pe propriul corp?” Întrebarea pare retorică, dar, din păcate, multă lume alege răspunsul greșit. Experiența mea îmi spune clar: te informezi, îți faci analizele, adaptezi cu ajutorul medicilor specialiști ce e bun pentru sănătatea ta.

Sursa foto: arhiva personală a Andreei Marin

