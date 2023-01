Maria Constantin dezvăluie motivul real pentru care a divorțat și de Ciprian Tapotă, tatăl fiului ei, dar și de Marcel Toader.

Cântăreața Maria Constantin (35 ani), fostă concurentă la Survivor România, vorbește despre ce și-a dorit de la o relație și ne spune care este motivul pentru care a ajuns la divorț, de fiecare dată când s-a căsătorit. Chiar dacă a fost măritată de două ori, frumoasa cântăreață nu a reușit să facă din căsniciile ei ceva de păstrat.

De ce a divorțat Maria Constantin de tatăl copilului și de Marcel Toader

Exclusiv pentru UNICA.RO, Maria Constantin vorbește despre faptul că nu a vrut niciodată să facă un compromis, motiv pentru care singură recunoaște că a avut mult de pierdut.

Artista a fost măritată cu Ciprian Vasile Tapotă cu care are și un băiat minunat, pe nume Codrin. După divorț, copilul a rămas în grija tatălui. Maria a luptat ani de zile să-și poată vedea copilul și, până la urmă a reușit, acum cei doi fiind de nedespărțit, în momentele mamă-fiu. Apoi a urmat mariajul cu Marcel Toader, soldat și el tot cu un eșec. Maria Constantin spune că a luptat să-și salveze căsniciile, dar când nu s-a mai putut a renunțat și a mers mai departe, oricât de greu i-ar fi fost.

“Am încercat să-mi salvez căsniciile, dar când nu s-a mai putut am zis stop”

Cântăreața mărturisește că s-a născut și a crescut într-o familie minunată, în care părinții ei au avut o relație perfectă pe care și ea a căutat-o toată viața. Dacă în primele două căsătorii nu a reușit, Maria nu și-a pierdut speranța și acum trăiește o frumoasă poveste de iubire alături de Robert, cu care se va căsători la vară.

Maria Constantin, alături de părinții ei. Sursă foto: Arhivă personală



“Niciodată nu am făcut compromisuri, poate și de aia am avut atât de mult de pierdut. Am zis că mai bine muncesc din greu decât să fac vreun compromis. Dacă aș fi vrut să fac asta, aveam șanse. Nu am stat în căsniciile mele când nu s-a mai putut tocmai că să nu fac un compromis și să-mi pierd timpul degeaba, fericirea mea contează”, a declarat, în exclusivitate pentru UNICA.RO, Maria Constantin.

Fostă concurentă în noul sezon Survivor România, Maria Constantin spune că, în ciuda aparențelor, este o femeie puternică pe care acum nimic nu o mai poate dărâma.

Maria Constantin spune ce nu a funcționat în mariajele ei și de ce a divorțat

Maria Constantin spune că a făcut eforturi să-și salveze căsniciile, dar nu a reușit. Știa că o să aibă de dus o bătălie pentru fiul ei din prima căsătorie și că va trebui să plece de la zero din a două căsătorie, dar mărturisește că nu a vrut să facă compromisuri, chiar dacă viața ei a devenit mult mai grea și complicată.

“Dacă eu sunt bine și cei din jurul meu sunt bine, eu am căutat relația perfectă pe care au avut-o părinții mei și nu am găsit-o. Am încercat să-mi salvez căsniciile, dar când nu s-a mai putut am zis stop. Chiar dacă știam perfect ce mă așteaptă. Au fost momente în care am pornit de la minus 1000, din toate punctele de vedere și cu toată lumea în capul meu. Nu mi-a păsat pentru că nu am vrut să fac compromisuri”, a declarat, în exclusivitate pentru UNICA. RO, Maria Constantin.

Maria Constantin s-a născut la Vâlcea într-o familie de artiști. Ea a cântat ani de zile în ansamblul ‘Doina Gorjului’, împreună cu tată lei, Ilie Constantin. Cunoscuta cântăreață a terminat Conservatorul și recunoaște că stilul de muzică în care se regăsește cel mai mult este cel clasic.

Maria Constantin, primul concurent eliminat de la Survivor România 2023

Concurentă în echipa Faimoșilor, la Survivor România 2023, Maria Constantin a fost primul concurent eliminat. Miercuri, 11 ianuarie, artista a fost trimisă acasă, după ce a intrat în cursa pentru eliminare alături de Gheboasă și DOC. Vezi AICI ce s-a întâmplat în consiliul de eliminare și ce a spus cântăreață, după ce a fost anunțată de Daniel Pavel că părăsește jungla din Republica Dominicană.