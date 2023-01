Surpriză la Survivor România 2023: Maria Constantin a fost eliminată! Un concurent a anunțat că pleacă acasă „de bună voie și nesilit de nimeni”

Maria Constantin a fost eliminată de la Survivor România 2023, în ediția de miercuri, 11 ianuarie. Show-ul de la ProTV a rămas, însă, fără doi concurenți din echipa Faimoșilor, după consiliul de eliminare! Și Gheboasă, concurent în noul sezon Survivor România, a decis să plece acasă.

Update ora 23.50 Maria Constantin și Gheboasă au părăsit emisiunea Survivor România 2023. Cântăreața a fost trimisă acasă, după ce a fost propusă spre eliminare alături de DOC și Gheboasă. De cealaltă parte, artistul Gheboasă a anunțat în consiliul de eliminare că vrea să plece acasă și renunță la competiția din Republica Dominicană, „de bună voie și nesilit de nimeni”.

„A fost o experiență Wow pentru mine. Cred că am învățat câte ceva de la fiecare coleg de-al meu în parte. Sunt fericită că am avut parte de o astfel de o experiență. De asemenea, cred că mi-am demonstrat suficient de multe lucruri chiar și într-o săptămână. Ceea ce nu știu oamenii de acasă e că aici parcă timpul trece mult mai greu. Mă bucur că poate am fost de folos cu ceva. Asta este, mă duc acasă, la familie”, a spus Maria Constantin, după ce a fost anunțată de Daniel Pavel că trebuie să plece acasă, conform voturilor primite din partea publicului, scrie protv.ro.

„De bună voie și nesilit de nimeni, părăsesc această emisiune”, a spus Gheboasă, în consiliul de eliminare. După mai multe insistențe, concurentul a fost lăsat să părăsească show-ul. De altfel, el ceruse, cu lacrimi în ochi, în ediția anterioară să fie eliminat de la Survivor România 2023.

Cine este primul concurent eliminat de la Survivor România 2023. Miercuri, 11 ianuarie, unul dintre cei trei nominalizați – DOC, Gheboasă și Maria Constantin – află dacă pleacă acasă ori continuă lupta la Survivor România.

Cine este primul concurent eliminat de la Survivor România 2023

O nouă seară dificilă va avea loc în cel mai tare sezon al reality show-ului. După un început în forță, Faimoșii și Războinicii au revenit pe teren pentru cel de-al doilea joc al sezonului, dar au descoperit și ce înseamnă emoția consilului de nominalizare. Daniel Pavel le-a adus celor de acasă o seară de neratat, iar aceștia au fost alături de concurenți la fiecare pas.

Seara a început cu Jocul pentru Imunitate, iar lupta a fost extrem de strânsă.

Survivor România 2023. Nominalizările au adus o mare surpriză

După ce Faimoșii au condus cu 8 la 4, Războinicii au reușit revenirea. Ei au egalat și au dus meciul la prima ștafetă a sezonului. Ionuț Iftimoaie și Ștefania Stănilă s-au confruntat cu Alin Chirilă și Daria Chiper, iar cei din urmă au avut câștig de cauză, aducând a doua victorie consecutivă pentru purtătorii de bandană albastră.

Chiar cei doi ștafetiști au fost cei care au câștigat lupta pentru imunitate personală în tribul Faimoșilor, așa că și-au asigurat și un Consiliu liniștit. Nominalizările au adus o mare surpriză. Toți colegii l-au votat pe Gheboasă pentru eliminare, după ce acesta i-a rugat să-l propună pentru a se întoarce acasă. Lui i s-au alăturat DOC și Maria Constantin la nivel de propuneri.

Survivor România 2023. Cine se va întoarce pe insulă cu premiul?

Au mai rămas doar câteva ore până la ultimul joc al săptămânii: cel de recompensă. Cu o miză consistentă pusă la bătaie, cele două echipe vor da totul pe teren. Oare cine se va întoarce pe insulă cu premiul?

DOC, Gheboasă sau Maria Constantin? Cine este eliminat de la Survivor România

DOC? Gheboasă? Maria Constantin? Cine va pleca acasă? Care va fi primul concurent care va părăsi competiția și ce întorsături de situație vor mai urma? Show-ul merge mai departe!

Survivor România 2023, lider de audiență

Cea de-a doua ediție a noului sezon Survivor a fost lider absolut de audiență, în intervalul orar 20:28 – 23:33. În rândul publicului național, cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD, PRO TV avea 10.6 puncte de rating și 31.3% cotă de piață, față de locul 2 care avea 5.4 puncte de audiență și 15.8% share.

De-a lungul difuzării, peste 1.9 milioane de românii au trăit cu sufletul la gură alături de concurenți primul joc de imunitate, iar în minutul de aur, la ora 20:51, peste 2.5 milioane de telespectatori erau pe PRO TV!

Foto – PR / Facebook