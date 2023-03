Zanni, înșelat de iubită: „Mi-a trimis mesaj, se pupa cu unu într-un local. Am fost șocat” / Video

Zanni încă nu a reușit să își găsească sufletul pereche. Artistul a mărturisit că a avut relații pasagere după ce, în tinerețe, a fost înșelat de cea care îi furase inima.

Edmond Zannidache a devenit cunoscut în urma participării la emisiunile „Chefi la Cuțite” și „Survivor”, pe aceasta din urmă și câștigând-o.

Zanni, înșelat de iubită

Invitat în emisiunea „Detectorul de minciuni” prezentată de Bianca Drăgușanu și , Zanni a povestit cum a aflat că este înșelat, în timp ce o aștepta pe tânăra sa iubită pentru a merge la întâlnire.

„La o vârstă înaintată, eram destul de mare, pe la 20-21 de ani, și mi-ar plăcea să vadă fata aia partea asta. Mă îndrăgostisem de una, am ieșit cu ea în parc, am ieșit în IOR cu ea, când stăteam la cămin de nefamiliști, și eram sărac de rupeam pământul, aveam recordul pentru cel mai nemâncat căminist. M-am îmbrăcat, m-am dat cu parfumul ăla de țineam de el de trei luni, m-am dus în IOR, m-am îmbrăcat bine, era iarnă, și m-am îndrăgostit de ea, stăteam pe masă și nu știam nici ce să-i zic, era frumușică așa, și era simpluță, mie îmi plac femeile mai simple. Ne-am sărutat acolo, pe masă, ca doi proști, în frig, ne-am mai plimbat o tură și după s-a dus acasă”, a spus Zanni.

A doua zi, artistul a chemat-o la el, la cămin. Și-a pregătit camera și a așteptat-o nerăbdător, însă fata nu mai ajungea. După o oră și jumătate, tânăra i-a trimis un mesaj video în care apărea sărutându-se cu alt bărbat.

„O așteptam frumos, mă aranjam și tot nu ajungea. Trebuia să vină în vreo 20 de minute, dar trecuse o oră și eram convins că a pățit ceva. Mă gândeam să pornesc spre ea. Mi-a dat apoi mesaj un videoclip și se pupa cu unu într-un local. Am fost șocat”, a mai zis Zanni.

Artistul, atras de femeile mai în vârstă

Zanni a recunoscut că preferă femeile mai în vârstă, mai mature, cu vârsta cuprinsă între 35 și 40 de ani.

„Mereu m-am combinat cu femeie de 35 – 40 de ani, dar nu m-am dus nici atât de mult pentru că după 40 de ani nu mai e același lucru. E de apreciat o femeie la 40 de ani care se menține. Dar mereu cam pe acolo am oscilat, pe la 35 de ani”, a mărturisit artistul în emisiunea Biancăi Drăgușanu.

De asemenea, Zanni a precizat că nu a cunoscut încă iubirea adevărată, toate relațiile sale fiind superficiale.

„Nu m-am îndrăgostit niciodată. Eu nu am avut relații serioase. Întotdeauna, mai mult decât beneficii cumva, dar niciodată nu am spus că una e iubita mea. Nu am găsit persoana să spun că asta e a mea și eu al ei. Nu au fost relații pe care să ni le asumăm”, a explicat cântărețul.

Zanni, despre termenul „femeie sexy”

Zanni a afirmat că pentru el, o femeie sexy înseamnă o femeie matură, care știe ce vrea.

„Sexy înseamnă în primul rând aspect, dar după pentru mine sexy mai înseamnă și altceva: Femeia, cu cât e mai matură și mai capabilă, atunci e sexy”, a explicat el.

Artistul a făcut și o comparație între femeile tinere și muzică.

„Sexy la prima vedere da, dar după când o vezi cum se mișcă, cum reacționează cum se comportă – asta mă atrage pe mine la o femeie. Dacă o văd că e copilă, astea care zâmbesc oriunde și se împrietenesc cu oricine, ele sunt ca muzica comercială, o ascultă toată lumea. Așa și femeile, cu cât sunt mai accesibile, sunt plictisitoare. Deci sexy e o femeie matură”, a subliniat Zannidache.

