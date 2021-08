În anul 2019, Xonia a vorbit pentru prima dată despre problemele ei de sănătate. La vremea aceea, solista avea fața foarte umflată, fanii acesteia speculând că ar fi vorba despre efectele adverse ale unei intervenții estetice.

Xonia, despre probleme ei de sănătate: „Mi-e foarte frică de operație”

Deși, într-adevăr, a optat pentru o operație de rinoplastie și și-a augmentat a buzele, simptomele sale nu aveau legătură cu acestea, ci erau rezultatul unei boli autoimune.

Intervențiile estetice ale Xoniei au fost făcute în Australia, la clinica la care lucrează mama ei. Revenită recent în țară din Statele Unite ale Americii, unde a plecat pentru a se trata, cântăreața a vorbit despre afecțiunea sa și despre tratamentul pe care îl urmează.

„Am început un nou tratament, nu mi-a fost prea bine în ultimele luni. Sunt mai bine acum, sunt sub observația medicului. Se asigură că este totul în regulă cu noua schemă de tratament.

Nu sunt pregătită să discut despre diagnosticul meu, este vorba despre o boală autoimună. Am încercat un tratament mai puțin dăunător. Am încercat foarte multe lucruri naturale, plus meditație, credință”, a declarat Xonia, la Antena Stars.

„Boala poate evolua, se poate agrava. Mi-e foarte frică de operație și să nu îmi lipsească o parte din organele din corp. Este grav, de aceea încerc să respect indicațiile medicului. Nu am putut să țin întruna, de aceea am schimbat schema de tratament, ca să pot să țin totul mai ușor sub control”, a mai povestit cântăreața.

„Sunt o persoană asumată și nu învinovățesc pe nimeni pentru ce mi se întâmplă rău în viață. Îmi asum toate acțiunile și deciziile pe care le iau și nimeni nu are puterea să-mi schimbe părerile sau să mă convingă să fac lucruri pe care nu le doresc”, a mai declarat artista recent, în exclusivitate pentru Cancan.ro.

„Eu în continuare am probleme de sănătate, dar țin lucrul acesta departe de ochii lumii pentru că nu doresc să împărtășesc lucrurile negative cu publicul și fanii mei. În plus, nu am nevoie de mila nimănui. Momentan, mă simt mai bine atât fizic, cât și psihic.

Sunt o persoană pozitivă și cu credință în Dumnezeu. Sunt recunoscătoare familiei mele care mi-a fost alături întotdeauna. Au fost singurele persoane care au știut și au înțeles prin ce trec. M-au susținut, încurajat și iubit necondiționat”, a mai spus solista pentru aceeași sursă.

