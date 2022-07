Vestea verii! Ce vedete se alătură echipei de la „Vorbește lumea”

Vara este în toi, iar căldura de afară face ca gândul fiecăruia să zboare la vacanță și la momentele de relaxare. Cea mai bună energie vine de luni și până vineri, de la 10:30, din emisiunea care aduce cei mai tari invitați, cele mai fresh informații și cele mai ascultate piese, în direct pe PRO TV.

Vestea verii este că începând de luni, 18 iulie, diminețile vor începe cu cele mai tari fete: Emily Burghelea, Majda și Cosmina Păsărin. Experiența lor în televiziune, energia și voia bună vor transforma fiecare zi în cea mai bună.

Emoționată și extrem de fericită de noul început, Emily declară:

Pentru mine, emisiunea Vorbește Lumea înseamnă extrem de mult! Am 23 de ani, sunt la început de drum și mă bucur că mi s-a dat șansa să fac parte dintr-un proiect atât de frumos! Este un pas uriaș pentru mine, doar ce am terminat facultatea de Comunicare și Relații Publice, doar ce am dat-o pe Amedea, fetița mea, la creșă…