Vlăduța Lupău se simte din ce în ce mai rău în ultima lună de sarcină. „Sper să nu mor!” Ce se petrece cu artista

Vlăduța Lupău (31 de ani) este în ultima lună de sarcină și se confruntă momentan cu una dintre problemele frecvente ale femeilor însărcinate – arsurile stomacale.

Îndrăgita cântăreață așteaptă cu nerăbdare să aducă pe lume primul ei copil, însă momentan trece printr-o perioadă dificilă, acuzând diverse stări de rău din pricina sarcinii. Artista a vorbit pe rețelele de socializare despre arsurile stomacale pe care le are în această perioadă și care îi dau mari bătăi de cap.

Dar arsurile nu sunt singura problemă. În urmă cu câteva zile, Vlăduța vorbea despre dificultățile de deplasare pe care le are de la o vreme.

Mai am o lună până nasc. Până acum vreo trei săptămâni, nu am avut absolut nimic. Am cântat nopți, până la 4-5 dimineața, nu am avut absolut nimic. Și am zis că femeile care zic că e greu aberează. Dar, așa s-a schimbat treaba. Mi se pare că nu mai pot să mișc. De aplecat, nu mai pot să mă aplec, am noroc cu Adi, care mă ajută să mă încalț, să mă descalț. Dorm mai greu. Un pic dacă stau în picioare, trebuie să mă așez jos.

Dacă stau jos, mă doare spatele. Apoi mă mai doare nu știu mai ce când mă ridic… Oricum o dau, nu e bine. Uite că am ajuns și eu ca femeile despre care spuneam că aberează când se plâng – a mărturisit Vlăduța Lupău în emisiunea lui Cătălin Măruță.