Vladimir Drăghia și Alice Cavaleru formează un cuplu din anul 2014. Pe 14 decembrie 2021, perechea a aniversat 7 ani de relație. Vladimir și Alice au împreună o fiică, Zora Alaia, în vârstă de 4 ani. Cu ocazia aniversării lor, actorul a publicat în mediul online o fotografie cu el și cu Alice.

Vladimir Drăghia și Alice Cavaleru au aniversat 7 ani de relație. Cum s-a cunoscut cuplul

În descrierea imaginii, Vladimir a scris: „Al șaptelea an de noi doi. Mâna aia acolo rămâne, să știi”. „Cât de mișto sunteți! 🔥🔥🔥; Sunteți superbi! Așa să rămâneți mereu, îmbrățișați!; Ce frumos ai spus! ❤️ Declarație de dragoste! ❤️; Your love is natural and inspiring. 😍 Țineți inima sus! ❤️”, acestea au fost doar câteva dintre comentariile postării.

„Pur și simplu vă ador. Vă rog mult să mai faceți copii. Ai voștri ies super delicioși”, a mai comentat cineva. „Încă ne prindem urechile în ăsta. Poate după ce-i dăm ăstuia de cap :-)”, a răspuns Vladimir. Alice și Vladimir s-au căsătorit în iulie 2018, pe plajă, la malul Mării Negre.

„La mare, pe plaja unor prieteni, pe 21 iulie. Ne-am propus să nu facem din organizarea acestui eveniment o corvoadă și ne-a ieșit. Decurge totul firesc. Alice s-a îndrăgostit la prima vedere de inel, la a doua de rochie”, a declarat Vladimir Drăghia pentru VIVA!, înainte de a se căsători. Perechea a mers în luna de miere în Maroc.

Cum a fost Alice Cavaleru cerută în căsătorie

„A fost aproape foarte romantic. Hotărâsem la «Exatlon» să fac asta, pe când număram lunile pline, pe când aveam timp să le ordonez pe toate. Spun aproape foarte romantic pentru că planul era să o cer în aeroport, imediat ce ieșeam pe porțile alea de la Aeroportul Otopeni, Sosiri, ceea ce ar fi fost ca în filme, știu, dar, pentru că m-am întors printre ultimii și erau sute de oameni care ne așteptau acolo, nu am vrut să pun presiune pe ea, să-i pun întrebarea de față cu toți oamenii”, a mai povestit Vladimir pentru VIVA!.

„Nu am vrut să se simtă încolțită, așa că am așteptat să rămânem doar noi trei, în parcarea aeroportului, departe de străini, și m-am pus într-un genunchi (după două ezitări), am rupt ambalajul de la o ciocolată, pentru că nu aveam inel de logodnă la momentul respectiv, l-am transformat într-un inel, și am întrebat-o dacă mă lasă să îmbătrânesc lângă ea”, a completat.

„Nu vedeam cererea în căsătorie venind, pentru că noi împărtășeam ideea că nu avem nevoie să fim căsătoriți ca să ne fie bine împreună. A fost cel mai frumos moment din viața mea, după nașterea Zorei. Nu putea să aleagă un moment mai bun. Cinci luni visasem la momentul când o să fim doar noi, iar el era acolo, în genunchi, atât de emoționat. A fost aproape ireal. De fapt, mi-a luat o săptămână să realizez că este adevărat”, a explicat Alice.

Cum s-au cunoscut Vladimir Drăghia și Alice Cavaleru

„M-a văzut ea, în urmă cu vreo 10 ani, într-un supermarket, și i-am rămas așa, în minte, nu știa ce fac. După încă vreo patru ani, m-a văzut tot într-un supermarket și, la câteva zile, m-a văzut pe Calea Victoriei cu un scooter roșu vechi pe care îl am eu și nu-l mai folosesc. Atunci a zis: «Ceva e cu omul ăsta de tot îl văd». Ea nu știa că mai fac lucruri prin televiziune, pur și simplu eram unul care i-a rămas în minte. În aceeași zi, era cu o prietenă la o întâlnire și i-am apărut în News Feed și nu-i venea să creadă. Așa a aflat despre mine, ce fac și cu ce mă ocup. A decis să mă contacteze, după care ne-am întâlnit și, trei zile mai târziu, avea cheia de la casa mea și am început să fim împreună”, a povestit Vladimir Drăghia, la Interviurile VIVA!.

„Știu că sunt foarte norocos și sper să știu să am grijă de norocul ăsta. (…) Alice a rămas însărcinată la trei luni după ce ne-am cunoscut. Nu a fost o sarcină planificată, dar nici accidentală. În momentul în care Alice a intrat în viața mea, mi-am dat seama că așa arată femeia cu care vreau să fiu. Femeia cu care vreau să fac cel puțin un copil. Am avut mare noroc că am cunoscut-o”, a mai povestit, tot la Interviurile VIVA!.

