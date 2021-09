Olga Verbițchi (22 de ani) a fost descalificată din cel mai nou sezon „Bravo, ai stil! Celebrities”. Solista a fost ulterior înlocuită cu o altă concurentă, mai precis cu Viviana Sposub (24 de ani).

Viviana Sposub este noua concurentă de la „Bravo, ai stil! Celebrities”

„De-abia așteptam și sunt foarte emoționată. Vreau să câștig. Această emisiune, pentru mine, a fost mereu un subiect controversat. Nu mă așteptam să ajung aici. Când mi s-a propus, am zis de ce nu. Sunt foarte emoționată. Știam că trebuie să vin cu o poveste.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 9)

Astăzi am vrut să fiu eu din cap până în picioare. Așa mă îmbrac eu și la TV. Îmi doresc să cresc în acest proiect din punct de vedere stilistic. Cu siguranță se va vedea o diferență față de Viviana din următoarele săptămâni”, a declarat Viviana Sposub în prima ei apariție în show.

Întrebată ce părere are despre ținuta propusă de Viviana, Ruxi a spus: „Nu e ce trebuie. Adică eu o cunosc, o reprezintă, este stilul ei. Are nevoie să învețe. Ne știm destul de bine. Nu suntem prietene, dar ne știm din anturaje”. „Noi am fost apropiate în trecut, iar prietenia s-a stricat pe parcurs”, a spus Viviana ulterior în culise.

În prima gală a emisiunii, Ruxi a fost susținută de comediantul Ionuț Rusu, fostul iubit al Vivianei. Asistenta TV și actorul au format un cuplu discret și s-au despărțit înainte ca ea să înceapă filmările pentru emisiunea Ferma, unde l-a cunoscut pe George Burcea (33 de ani), actualul ei iubit.

Articolul continuă după recomandări

Citește și:

Viviana Sposub și George Burcea s-au împăcat. Cum a fost cuplul fotografiat

Ce s-a întâmplat, de fapt, între Viviana Sposub și George Burcea. „Viviana este de neclintit”

Este Viviana Sposub pregătită să devină mamă? Ce a spus vedeta TV despre sarcină

De ce a fost Olga Verbițchi descalificată din competiție

„Motivul pentru care am fost descalificată de la „Bravo, ai stil!” a fost pentru că am întârziat foarte mult la cea de-a patra emisiune. S-au creat povești peste noapte. M-am trezit cu mesaje cum că aș fi fost drogată”, a mărturisit Olga în mediul online.

„Adevărul este că eu am fost într-o relație extrem de toxică și în noaptea de dinainte de filmări am fost într-o ceartă destul de mare cu fostul meu iubit. S-a ajuns să fiu foarte, foarte, foarte jos emoțional. M-am trezit dimineața la 7, am vorbit cu mama la telefon, după care am avut un șoc imens și am leșinat, efectiv.

Nu am mai putut să mă trezesc ca să merg la emisiune. M-am trezit într-un final la 1, am plecat la „Bravo” și mi-au zis că sunt descalificată și asta a fost povestea. Nu mi se pare normal să primească maică-mea mesaje de genul că eu sunt drogată sau că m-aș fi drogat.

Nu era vorba despre asta. N-a fost deloc motivul ăsta. A fost o cădere emoțională pe care am avut-o din cauza relației toxice în care eram, pentru că am fost abuzată verbal și fizic în acea seară”, a mai spus cântăreața.

„Mie nu-mi pare rău de ceea ce s-a întâmplat, pentru că totul se întâmplă cu un motiv. Probabil că locul meu nu era în emisiunea aia, totuși. (…) Nu știu dacă voi mai participa la show-uri de genul ăsta.

De azi înainte vreau să merg într-un show cinstit, în care pot să fiu eu, pentru că sunt o persoană extrem de sinceră și nu pot să stau pe un scaun și să vorbesc niște chestii pe care nu vreau să le zic sau să mă dau altcineva.

Nu m-aș întoarce la „Bravo, ai stil!” pentru că e un mediu toxic. Sunt într-o perioadă în care sănătatea mea mintală e foarte jos. De-asta fac și psihoterapie. Iau și un tratament, pentru că am fost diagnosticată cu depresie, anxietate severă și tulburare de personalitate borderline.

Foto: Instagram; Captură YouTube