Vedetele care au investit în imobiliare. Giulia Nahmany: „Când casele încep să se înalțe, visul meu capătă contur”

Și-au pus imaginația la bătaie și cărămizile din dotare și au început să trăiască și din imobiliare. Giulia Nahmany, Dan Negru și Dorian Popa sunt doar o parte dintre vedetele care au înțeles că banii nu trebuie să vină doar din actorie, televiziune sau muzică și că e bine să mai contezi pe ceva dacă vin vremuri grele.

S-a gândit bine înainte să facă această investiție, apoi nu a mai dat înapoi! Giulia Nahmany ridică 53 de vile în Corbeanca. Actrița recunoaște că și-a împlinit astfel un mare vis.

“O vorba din bătrâni spune că în viață trebuie să plantezi un pom, să sapi o fântână și să construiești o casă. Ei bine, după luni întregi de muncă, planificări, discuții, aprobări, întâlniri cu arhitecți și cu designeri, sunt extrem de fericită să împărtășesc cu voi acest proiect rezidențial minunat, care care este alcătuit din nu mai puțin de 53 de vile, într-o zonă superbă, împrejmuită de natură, la doar 20 de minute de centrul Capitale”, mărturisește Giulia Nahmany pe o rețea de socializare.

Actrița și-a făcut întâi un plan, iar pe parcurs acesta a început să se materializeze.

“Mi-am dorit atât de mult să prindă viață, iar acum când casele încep să se înalțe, văd cum visul meu capătă contur real. Totul a început cu o viziune, aceea de a construi ceva durabil, de a putea oferi celor care își doresc să aibă parte de un spațiu locativ generos, mai mult decât o casă frumoasă, un cămin în adevăratul sens al cuvântului. Un cămin în care să se simtă în armonie, în care să își găsească liniștea după o zi aglomerată, în care să uite de forfota urbană”, mai spune ea.

Dan Negru: ”Am auzit și eu că aș fi mare magnat imobiliar și este amuzant”

Dan Negru s-a apucat de imobiliare ca să mai aibă o asigurare în caz că lucrurile s-ar schimba peste noapte în televiziune, și nu a regretat. Au fost vremuri când jurnalistul de la Kanal D a câștigat mai mult din asta decât din proiectele TV.

”Am auzit și eu că aș fi mare magnat imobiliar și este amuzant așa. Știi ce am făcut? În toți anii mei de televiziune, în 30 de ani de media, banii pe care i-am câștigat i-am băgat în niște cărămizi, care îmi asigură un pic de stabilitate. Ca atunci când nu îmi place un format să nu fiu obligat să fac orice format. Asta m-a salvat. Cât de cât pot să trăiesc, să supraviețuiesc și din alte cele. Dar de aici până la a fi magnat”, spunea Dan Negru pentru Ego.

Dorian Popa a vândut vile gata echipate

Dorian Popa a construit un complex de vile în Domnești, chiar în zona în care locuiește. Casele au fost dotate cu cele necesare și apoi vândute.

„Ele sunt complet echipate, asta nu înseamnă porumbei și perle „a la dezvoltatorii clasici”. Nu! Sunt complet echipate în sensul că ai mei clienți vor primi televizoare, mașini de spălat, bucătării complet echipate. Am colaboratori în materie de mobilier și materiale de construcții, motiv pentru care am reușit să obțin niște prețuri cu care nu am dorit să-mi maximizez profitul, ci să ofer clienților mei o calitate la un preț cât mai mic posibil. Eu zic că profitul poate să vină în timp, nu trebuie să fim lacomi”, spunea Dorian Popa pentru Spynews.

Ramona Păuleanu: „Nu este pentru prima dată când construim”

Și Ramona Păuleanu și soțul ei, Adrian Cuculis, fac afaceri imobiliare. Cei doi au ridicat chiar și un cămin pentru bătrâni. “Oricât ar părea de ciudat la prima vedere, profesiile noastre nu sunt contrare proiectului imobiliar pe care l-am început. E simplu: toate activitățile presupun pasiune, seriozitate, responsabilitate. De ce am ales să facem asta? Pentru că am simțit că este o investiție din care toată lumea va ieși câștigătoare.

Noi speram la un profit, minim atenție, iar cumpărătorii vor avea, la gata, casa pe care și-o doresc, la un preț onest. Nu este pentru prima dată când construim, nu suntem începători, este doar prima dată când construim pentru familii. Avem, printre altele, un cămin pentru persoane vârstnice ridicat de noi”, spunea Ramona pentru Fanatik.

Lucian Mitrea, afaceri imobiliare în Ilfov

Lucian Mitrea a devenit unul dintre dezvoltatorii importanți din Ilfov. Soțul Andreei Bănică a construit aproximativ 100 de apartamente între Pantelimon și comuna Cernica, dovedind că se pricepe extrem de bine și la astfel de afaceri.

