Schimbările la care a recurs Giulia Nahmany ca să obțină silueta visată: „Mă simt mult mai bine când nu consum carne”/ Exclusiv

Giulia Nahmany a slăbit foarte mult după ce a făcut anumite schimbări în stilul de viață. Actrița recunoaște că se simte foarte bine când nu consumă carne, pentru că nu mai are stări de greață și dureri de cap și de stomac, și că a consultat mai mulți specialiști în nutriție până să obțină rezultate. Cu toate astea, Giulia Nahmany precizează că rețeta ei nu este una universal valabilă.

Actița, în vârstă de 40 de ani, a explicat, pentru UNICA.RO, care sunt pașii pe care i-a urmat pentru a obține modificări la nivel fizic și ce a dat rezultate în cazul ei.

Giulia Nahmany a renunțat să mai consume carne

“Fiecare persoană este diferită și are un anumit tip de conformație, ritm metabolic etc. Nu există o rețetă universal valabilă pentru a fi în cea mai bună formă, căci, dacă ar fi existat, am avea cu toții siluete perfecte. În ceea ce mă privește, după ce mi-am schimbat stilul de viață, proces care a început în urmă cu câțiva ani, am observat modificări și la nivel fizic. Bineînțeles că am consultat specialiști în nutriție, acesta fiind și primul pas pe care l-aș recomanda oricui își dorește să facă o schimbare în dieta zilnică.

„Am observat că mă simt mult mai bine când nu consum carne”

În momentul în care am început să practic yoga, am renunțat complet la carne și la produsele de origine animală, însă repet, acesta este doar cazul meu, nu spun nimănui că așa ar trebui să procedeze. Sunt persoane care poate au nevoie de proteină animală sau care au anumite carențe pe care nu le pot rezolva altfel decât consumând o hrană cât mai diversificată. Am observat că mă simt mult mai bine când nu consum carne și, mai mult decât atât, că nu mă mai confrunt cu stări inflamatorii și cu problemele generate de acestea – balonare, greață, dureri de cap sau de stomac etc.

Programul de 14 zile pe care l-am conceput este practic rezultatul a tot ceea ce a funcționat în cazul meu. Repet, nu sunt medic, doar împărtășesc lucruri care mie mi-au fost de ajutor și care sper să ajute și alte femei”, spune Giulia Nahmany pentru UNICA.RO.

Giulia Nahmany, soluții pentru ten

Actrița are câteva reguli bine stabilite și pentru ten. Giulia aplică seruri și creme încă din adolescență, iar la protecția solară nu renunță în niciun sezon.

“În primul rând, rutina este cea mai importantă. Oricâte tratamente cosmetice ai face, dacă nu foloseșți ceea ce ți se potrivește și dacă nu îți îngrijești tenul cu rigurozitate, efectele se vor lasa așteptate. Încă din adolescență dimineața și seară aplic serurile și cremele care știu că fac bine pielii mele, alternându-le desigur în funcție de perioada anului și de nevoi, și am grijă ca indiferent de sezon să aplic protecție solară, pentru că radiațiile UV sunt cele care determină îmbătrânirea epidermei înainte de vreme.

„Iubesc procedurile efectuate la salon, însă nu abuzez niciodată de ele”

Iubesc procedurile efectuate la salon, însă nu abuzez niciodată de ele. O dată sau de două ori pe lună obișnuiesc să merg într-un centru pentru un tratament de hidratare sau de redare a luminozității, iar acela este momentul meu de răsfăț deplin. Acasă folosesc în ultima perioadă produse profesionale, cât și dermato-cosmetice”, adaugă actrița Giulia Nahmany.

