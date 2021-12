Vedete care au trecut prin momente grele în 2021

Suferința nu ține cont de faimă, statut social sau bani. Și vedetele trec prin încercări grele, iar 2021 a fost un an destul de încărcat de probleme pentru mai multe persoane publice. Printre acestea se numără Cristina Cioran, Toni Grecu, Alina Pușcău.

Alexandru Arșinel

Alexandru Arșinel a avut grave probleme de sănătate anul acesta. După ce în primăvară a trecut prin experiența COVID-19 și s-a confruntat cu efecte ale bolii chiar și după ce testul a ieșit negativ, Alexandru Arșinel, în vârstă de 82 de ani, a suferit și o operație la inimă.

Cristina Cioran

Cristina Cioran a trecut prin momente cumplite după ce fiica ei, Ema, a venit pe lume prematur în luna iulie, la 29 de săptămâni de sarcină. Prezentatoarea TV a fost externată la câteva zile după ce a născut, însă fiica ei a rămas la incubator, sub supravegherea medicilor, timp de 6 săptămâni. Din septembrie 2021, micuța se află acasă.

Paula Chirila

Și Paula Chirilă se numără printre vedetele care au trecut prin momente grele în 2021. În timpul unei apariții TV în cadrul emisiunii Xtra Night Show, actrița a declarat că nu se simte bine. A afirmat că are probleme digestive, ulterior fiind preluată de o Ambulanță.

Aceasta a declarat ulterior că totul s-a întâmplat din cauza unui început de ulcer, care a apărut din cauza unor pastile pe care le lua din cauza herniei de disc de care suferă.



Toni Grecu, unul dintre fondatorii grupului umoristic Divertis, era internat cu o formă severă de COVID-19 la Spitalul Matei Balș, când în pavilionul în care afla a izbucnit un incendiu. Patru persoane și-au pierdut viața și peste 100 de pacienți au fost evacuați atunci.

Dormeam. Eram în pat la ora 5 dimineața. Eram cu masca pe față. (…) Nu eram independent deloc. (…) Erau sunetele sirenelor care vuiau pe afară. Pe geam ce vedeam? Vaduri de fum negru care se înălțau de sub noi, de la etajul 1. A fost un moment greu.

Nu m-am pierdut cu firea. Nu am intrat în panică. A fost ok din punctul ăsta de vedere. Dar efortul fizic pe care l-am depus ca să părăsesc spitalul și să ajung la Salvare, ca apoi să mă transfere la Pantelimon, unde am fost prima dată, a fost colosal. A fost cel mai greu efort pe care l-am depus vreodată în viața mea. A trebuit să alerg vreo 100 și ceva de metri prin curtea spitalului. Să alerg cu ghilimelele de rigoare. (…) Îi spuneam paramedicului: «Mor! Nu mai pot, mor!»

Îmi ținea butelia de oxigen și eu mă rugam să mă lase. Voiam să mă lase acolo. Mă trăgea de glugă și, cum puteam, m-am ținut pe picioare. Am leșinat în salvare, a povestit Toni Grecu.