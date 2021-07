Ion Țiriac (82 de ani) are trei copii din două relații. Omul de afaceri are un fiu, Alexandru Ion Jr. (44 de ani), din relația cu modelul Mikette von Issenberg (70 de ani). Apoi, din relația cu jurnalista Sophie Ayad (51 de ani), bărbatul mai are alți doi copii, o fiică și un fiu, Ioana și, respectiv, Karim (24 de ani).

Unica fiică a lui Ion Țiriac a împlinit 22 de ani. Ce frumoasă este Ioana

Ioana a împlinit 22 de ani pe 19 iulie 2021. De ziua ei, tânăra a primit mai multe buchete de trandafiri alături de care s-a fotografiat. Atât Ioana, cât și fratele ei au locuit o vreme alături de mama lor în Monte Carlo.

În primăvara anului 2017, Ioana a revenit în România. În martie 2018, alături de Gloria, fiica cea mică a Ritei Mureșan, Ioana a organizat un eveniment caritabil, Bucharest Charity Fashion Show.

Banii obținuți din licitarea mai multor obiecte și piese vestimentare au fost donați prin Fundația Inovații Sociale „Regina Maria” femeilor și mamelor aflate în situații financiare precare.

După ce a absolvit cursurile Școlii Americane din București, Ioana a dat Bacalaureatul și a început studiile în Statele Unite ale Americii. Ioana își dorește să calce pe urmele mamei sale, alegând o carieră în jurnalism.

Fiica fostului jucător profesionist de tenis le vorbește urmăritorilor ei prin intermediul fotografiilor publicate pe Instagram.

Sophie Ayad și Ion Țiriac s-au cunoscut în anul 1992, în Munchen, Germania, prin intermediul prietenei lor, Barbara Becker, relatează Click!. Jurnalista avea atunci 23 de ani.

La vremea respectivă, Sophie forma un cuplu cu un bărbat numit Maggio, prieten cu celebrul jucător de tenis Boris Becker. Ion Țiriac a fost căsătorit o singură dată, cu Erika Braedt, fostă handbalistă a echipei Știința București.

Fostul tenismen a avut dintotdeauna un spirit al afacerilor bine dezvoltat, după cum a mărturisit chiar el. Mai mult decât atât, Ion Țiriac s-ar fi implicat în afaceri mai mult din dorința de a se întreține.

