Teodora și Alex Marcu au fost concurenți în cel de-al 6 sezon Insula Iubirii. Chiar dacă relația lor a trecut prin multe momente dificile, cei doi îndrăgostiți au reușit să treacă peste aceste greutăți. S-au căsătorit, au devenit părinți pentru prima oară, iar acum tânara a anunțat că o să devină mămică pentru a doua oară.

Teodora Marcu de la Insula Iubirii, însărcinată a doua oară

Teodora și Alexandru Marcu erau logodiți în momentul în care au decis să participe la Insula Iubirii, sezonul 6. Totuși, relația lor a întâmpinat probleme, după ce tânara s-a apropiat de ispita Ali Habron. Astfel, în timpul ceremoniei bonfire, cei doi au decis să pună punct relației.

Întorși în țară, Teodora și partenerul ei au decis să-și mai acorde o șansă și nu doar că s-au împăcat, dar s-au căsătorit și au devenit și părinții unei fetițe. Acum s-a aflat că fosta concurentă de la Insula Iubirii va deveni mămică a doua oară, de băiețel, de data aceasta.

„Sunt la început cu sarcina, am 18 săptămâni. Mă simt mult mai obosită decât la prima sarcină, aș dormi încontinuu, dar dorm când e cea mică la grădi. Vom avea un băiețel, ne vor mai confirma încă o dată peste două săptămâni’, a declarat fosta concurentă de la Insula iubirii pentru spynews.ro.

În cadrul unui interviu, aceasta a mai mărturisit că sarcina nu a fost planificată, mai ales că medicii i-au spus, cu ceva timp în urmă, că nu mai poate avea copii.

„Nu a fost ceva programat, pur și simplu s-a întâmplat. Noi am avut grijă. Înainte, am făcut și niște analize, iar medicii mi-au spus că nu voi mai putea avea copii, dar iată că bebe a vrut să vină neapărat. Eram la un spectacol de-al lui Alex, mă simțeam rău, am mers la farmacie, am luat un test și a ieșit pozitiv, deși nu ne așteptam deloc’, a mai adăugat ea.

Cum se pregătesc pentru venirea pe lume a celui de-al doilea copil

Fiind o diferență atât de mică între cei doi copii, Teodora își dorește să o implice pe fiica ei în creșterea frățiorului ei.

„Suntem pregătiți, o avem și pe cea mică. Aș fi vrut să mai crească ea puțin, dar acum așteptăm să vină bebe. Vreau să o învăț de pe acum că vom mai avea un membru în familie. Ea e foarte geloasă, aveam o vecină și nici nu mă lăsa să mă apropii de bebeluș, dar vreau să o obișnuiesc cu ideea. Ea face în vară 3 ani și merge deja la grădiniță de 7 luni’, a precizat Teodora Marcu pentru sursa citată anterior.

Foto – Facebook

