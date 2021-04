Surpriză de proporții la Survivor România! 4 noi concurente se alătură emisiunii

Eliminarea Anei Porgras a stârnit un val de nemulțumiri

Fosta gimnastă Ana Porgras a părăsit competiția Survivor, iar fanii au luat-o razna. „De când am părăsit competiția, aici, în Dominicană, plouă încontinuu, plouă torențial. Eu mă gândesc că săracii, drăguții mei, pe care i-am lăsat acolo, stau în ploaie și la jocuri sunt uzi rău. Chiar dacă e cald aici în momentul în care plouă, e o ploaie foarte rece și îmi amintesc eu cum eram eu în momentul ăsta și îmi pare foarte rău de ei”, a declarat Ana, imediat după ce a ieșit din emisiune.

Zanni, cel mai bun prieten al Anei, a început să plângă la eliminarea Anei Porgras. „Îmi pare rău că a plecat Ana. Mă simt ca pe câmpul de luptă. A plecat un om foarte bun, un luptător”, a declarat Zanni după consiliul de eliminare, conform wowbiz.ro

Imediat după ce a fost eliminată, Ana a declarat: „M-ați luat prin surprindere, nu mă așteptam, am presimțit treaba asta, în a doua parte a zilei de astăzi am avut o stare mai puțin bună. Sunt fericită pe o parte că mă duc acasă, la bine, dar sunt tristă, pentru că mi-aș fi dorit să merg mai departe, să continui această experiență. Ăsta a fost drumul meu în Survivor România. Am învățat multe lucruri aici, știam că am răbdare, dar aici răbdarea a fost dusă la o limită extremă. Am învățat să ascult oamenii, să accept alte caractere, am învățat cât de puternică sunt. Am văzut că am îndurat lucruri pe care nu mi le imaginam că pot să le îndur și mi-am demonstrat că sunt o luptătoare”, a mărturisit Ana Porgras, potrivit Libertatea.ro.

Fanii vor avea parte de o surpriză de proporții la Survivor România

După eliminarea Anei, eveniment care a nemulțumit și a uimit mulți fani ai emisiunii, iată că joi, 8 aprilie, show-ul va lua o nouă turnură. 4 noi concurente se vor alătura emisiunii!

Prezentatorul emisiunii Survivor România 2021 le-a dat o veste bună Faimoșilor și Războinicilor și a anunțat că 4 noi concurente vor întări echipele din Dominicană. Cu toate că nu se știe încă cine sunt cele 4, mai multe nume celebre au fost vehiculate în rândul fanilor emisiunii.

Foto – KanalD

