Ștefan Stan și soția sa au avut COVID-19: „L-am luat din spital”

Ștefan Stan a dezvăluit de curând că a avut COVID-19. Artistul s-a infectat cu noul coronavirus de la soția sa, Simona, care fusese internată în spital cu fetița lor, Elif, în vârstă de cinci luni.

Totul s-a petrecut la începutul anului, după ce fetița a fost internată de urgență în spital, împreună cu mama sa. La aproximativ o săptămână după ieșirea din spital, atât Ștefan Stan, cât și soția sa, au avut primele simptome de COVID-19 și, în urma testării, au aflat că este vorba despre infecția cu virusul pandemic SARS-CoV-2.

Artistul a vorbit recent despre neplăcuta experiență și spune că s-au tratat acasă.

„După ce s-a născut Elif, la o lună a avut problema cu refuxul și a trebuit să stea fetița în spital cu Simona, și de acolo a venit cu carcaletele ăsta de virus. Nu avea de unde să-l ia. Eu nu am ieșit afară. La magazin mergeam la colț. Am făcut amândoi febră, 38.7, eu și 39,7, ea. Eu am răcit la cap, ea avea gâtul roșu. Am dat cu carmol, apă fierbinte, ampicilină. Ne-am pus pe picioare în două zile. După o săptămână nu mai avea gust, tăia ceapa și nu lăcrima. Au venit niște medici acasă, am niște prieteni, ne-au consultat. Nu ne-am mai dus la spital”, a dezvăluit câștigătorul primului sezon al emisiunii “Vocea României”, la emisiunea „Exclusiv Vip” de la Prima TV.

Ștefan Stan și Simona s-au căsătorit civil în noiembrie 2019. Cei doi au ales să facă o ceremonie restrânsă, invitând doar prietenii apropiați și rudele.

