Spadasina Ana Maria Brânză, retragere spectaculoasă: „Mă duc să termin de plâns”

Ana Maria Brânză a fost desemnată pentru a cincea oară cea mai bună spadasină a lumii, însă decizia pe care a luat-o a surprins pe toată lumea.

Sportiva are 37 de ani, dar a ajuns la concluzia că a venit timpul să spună „la revedere” lumii sporturilor. De-a lungul carierei sale, a strâns 13 medalii de aur, 10 medalii de argint și 10 medalii de bronz, toate acestea făcând din ea una dintre cele mai bune sportive din România.

Ana Maria Brânză a reprezentat România la cinci ediții ale Jocurilor Olimpice: 2004 (Atena), 2008 (Beijing), 2012 (Londra), 2016 (Rio de Janeiro) și 2020 (Tokyo). Dintre medaliile câștigate, cele mai importante au fost cele de la Jocurile Olimpice: aurul cu echipa României la ediția din 2016, respectiv argintul la individual, la edițiile din 2008 și 2020.

În sezoanele 2007-2008, 2008-2009, 2012-2013, 2019-2020 și 2020-2021, ea a fost desemnată cea mai bună spadasină a lumii. Recent, a înregistrat o nouă performanță, prin argintul cucerit la Mondialul din Dubai. Ulterior, a anunțat că vrea să se retragă din activitate, printr-un mesaj video.

„Se pare că se încheie”, a subliniat ea, citată de Adevărul. „Peste 20 de ani petrecuţi în sala de scrimă… A fost ultima competiţie (n.r. Cupa Mondială) pentru mine. Credeam că sunt pregătită pentru momentul ăsta, pentru că nu simt să merg mai departe. Asta a fost tot şi cumva cred că din copilărie mi-am promis că o să simt momentul în care să mă opresc. E momentul. Acest moment a venit, ştiu treaba asta, nu mai am motivaţie să merg mai departe”.

Aceasta a mai adăugat: „Ţin să vă mulţumesc tuturor pentru sprijin, tuturor oamenilor cu care am colaborat de-a lungul timpului, oamenii cu care am crescut, cu care am făcut echipă, începând de la federaţie, Clubul Sportiv al Armatei Steaua, COSR, toţi oamenii care au fost implicaţi în povestea asta şi sper să scriem poveşti frumoase pentru sportivii români. Vă iubesc pe toţi şi vă mulţumesc, mai ales vouă care sunteţi pe social media şi aţi fost alături de mine, atunci când s-a terminat cu medalie, dar mai ales atunci când am dat nuca-n perete, de la începutul competiţiei”.

Ea și-a încheiat mesajul într-un mod emoționant; „Sper să rămâneţi alături de mine, pentru că s-a încheiat un capitol din viaţa mea, dar cu siguranţă vor urma alte surprize. Mă duc să termin de plâns”.

Foto – Instagram