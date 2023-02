Schimbările cu care s-a confruntat Ileana Badiu la menopauză: „Aveam 43 de ani și mai degrabă mă vedeam cu Alzheimer”

Ileana Badiu are 48 de ani, iar la 43 de ani a intrat la menopauză. Vedeta recunoaște că s-a confruntat la început cu stări contradictorii și a crezut că diagnosticul e altul. Ileana Badiu își amintea cu greu anumite lucruri, se simțea obosită, avea dureri articulare și lista ar putea continua.

A aflat cu greu de unde proveneau toate acele probleme care îi dăduseră viața peste cap. Astăzi, însă, Ileana Badiu și-ar dori ca experiența ei să ajute și alte femei care se tem să vorbească despre acest subiect: menopauza.

Ileana Badiu a crezut că suferă de altceva când a intrat la menopauză

Ileana Badiu a crezut că are Alzheimer, pentru că nu mai avea aceeași memorie, s-a gândit la o tumoră, pentru că avea dureri de cap, a mers la reumatolog, pentru că durerile articulare nu îi dădeau pace, ca într-un final să afle că se lupta cu toate astea pentru că intra la menopauză.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 5)

“De câțiva ani, de când eu însămi am experimentat o menopauză timpurie, am hotărât să vorbesc public despre acest subiect, în ciuda faptului că subiectul menopauzei este considerat a fi încă tabu. Vorbind public, asumându-mi discursul despre acest subiect, am ridicat nivelul de conștientizare și am primit zeci de mesaje de-a lungul timpului de la femeile pe care le-am ajutat, fie să meargă la doctor, ca să afle în ce stadiu hormonal se află, fie să treacă mai ușor prin perioada de perimonopauză, apelând la terapii și suplimente potrivite, fie să se împace mai ușor cu ideea menopauzei în viața lor.

Am vorbit mult și asumat despre acest subiect și voi continua să o fac, pentru că am convingerea că menopauza are nevoie de rebranding în așa fel încât percepția, atât a celor din jur, cât și a femeilor în sine, să se schimb, deoarece menopauza nu presupune decât pauza menstruației lunare (ceea ce poate reprezenta un mare avantaj) nicidecum pauză de la feminitate, sexualitate, energie, bucurie!”, spune Ileana Badiu pe blogul ei.

Ileana Badiu: “Nu toate femeile trebuie să se simtă răpuse de menopauză”

Vedeta are convingerea că femeile se simt jenate să deschidă acest subiect și să afle mai multe, în primul rând despre schimbările cu care s-ar putea confrunta.

“Cel mai important de știut este că fiecare corp este diferit, nu toate femeile trec prin toate simptomele și nu toate femeile trebuie să se simtă “răpuse” de menopauză”, mai spune frumoasa blondă.

Ileana Badiu detaliază pas cu pas simptomele cu care s-a confruntat și medicii pe care i-a vizitat.

Brain fogginess. “Nu numai că am experimentat din plin acest simptom, dar cumva așa am ajuns să aflu că… am intrat la menopauză. Practic, am avut aproape brain freeze nu fogginess, simptom apărut brusc aproape de la o zi la alta, motiv pentru care m-am dus să fac un CT cerebral să văd ce aș putea să am… aveam 43 de ani și mărturisesc sincer că mai degrabă mă vedeam cu Alzheimer decât cu menopauză timpurie, așa că mi s-a părut mai firesc să mă duc să fac CT decât să mă duc la endocrinolog. Menstruație aveam, memorie însă deloc.

Pe scurt, am constatat că n-am nici o tumoră cerebrală, așa că, mergând mai departe pe firul logic, mi-am făcut niște dozaje hormonale și am constatat că nu mai am estrogen. Acesta este motivul pentru care tot ecosistemul hormonal se duce dracu. Există remedii! Iar corpul încet, încet se readapteaza la lipsuri și se reorienteaza în noile circumstanțe.

Am învățat să îmi notez organizat fiecare lucru pe care îl aveam de făcut, am luat suplimente potrivite pentru menținerea și îmbunătățirea funcțiilor cerebrale și, înțelegând ce se întâmplă cu corpul meu, nu m-am panicat că voi rămâne de acum înainte în ceață totală până la sfârșitul vieții”, spune Ileana Badiu.

Ileana Badiu se lupta cu oboseala și avea dureri articulare

S-a confruntat cu oboseală, cu durerile articulare, dar, spre deosebire de alte femei, vedeta nu a avut stări de anxietate.

“Da, ok, nu știu dacă de la menopauză, de la vârstă sau de la viața mea agitată în general, dar obosită sunt. Am soluții și pentru asta, mă culc mai devreme, dorm mai mult , iau pumni de suplimente care conțin coenzima Q10, Cafea verde, Garcinia, Ginseng sau Rhodiola și când vreau să petrec iau niște B-uri și lucrez la mind set-ul meu zilnic încât să îmi dau un boost de energie mereu”, povestește vedeta pe blogul său, unde a detaliat toate simptomele resimțite.

Anxietate. „Doamne ajută n-am avut în relație cu menopauza, dar poate și pentru că mi-am consumat episoadele anxioase pe zeci de alte subiecte când eram mai tânără, încât acum la maturitate am alte priorități. În caz că experimentați acest simptom ajută mersul la psiholog, 5 HTP-ul și orice terapie în care credeți cu sufletul deschis.

Dureri articulare. Ferească Dumnezeu cât de nasoale pot fi! Ideea e că eu am ajuns și la reumatolog crezând că mă pregătesc tot prematur de ceva artroză. Tot estrogenul este de vină. Nu el, cât mai ales lipsa lui. Durerea articulară este un simptom frecvent întâlnit în timpul menopauzei, care este cauzat de modificări hormonale.

În timpul și după menopauză, nivelurile de estrogen și progesteron tind să fluctueze dramatic. Acest lucru poate duce la scăderea producției de colagen, ducând la slăbirea mușchilor din jurul articulațiilor și la creșterea inflamației articulațiilor. Soluția mea, suplimente desigur, turmeric, colagen cu polonicul și mult, foarte mult sport”, a spus Ileana Badiu.

Ce spune Ileana Badiu despre libidou

Ileana Badiu crede că femeile intră la menopauză mai devreme decât cele care le-au dat viață și, uneori, se pot confrunta cu lipsa dorinței.

Scăderea libidoului. “Cu soțul meu alături n-are cum să-mi scadă libidoul. Glumesc! Sau nu! Treaba asta cu libidoul are o foarte mare legătură cu stimulentul emoțional pe care îl ai din partea partenerului, cu felul în care te percepi tu ca femeie în această periodă. Acesta este și unul din motivele pentru care cred că menopauza are nevoie de rebranding. Statistica este schimbată, femeile intră la menopauză mult mai devreme decât mamele lor. Asta se datorează stresului, responsabilităților, dietelor excesive, atrenamentelor grele, iar tabloul hormonal schimbat este consecința.

Modificările hormonale, afecțiunile medicale cum ar fi depresia sau anxietatea, stresul și problemele relaționale sunt câteva cauze potențiale pentru scăderea dorinței în timpul menopauzei. Practic se întâmplă un cerc vicios din care poți ieși dacă starea ta psihică este una bună și stima de sine crescută. Și evident suplimente”, susține Badiu.

Insomnii. „Acesta este unul dintre parametrii care la mine nu s-a schimbat, că-s insomniacă de vreo 20 de ani, de când am căpătat amploare în antreprenoriat. Am avut succes, da’ n-am mai avut somn. Iau însă melatonină și asta mă ajută, am învățat să mă bucur de avantajele trezitului devreme. Așa am timp să fac sport aproape zilnic și să nu mă îngraș”, a detaliat vedeta.

Cum ține Ileana Badiu kilogramele la distanță de când a intrat la menopauză

Ileana Badiu are un regim de viață care o ajută să-și mențină greutatea și tonusul. A avut și dureri de cap, dar acestea au dispărut pe parcurs.

Creșterea în greutate. “Nu m-am îngrășat dar să știți că m-am “îngroșat” sau am perioade când mă îngroș, mai ales în zona abdomenului, evident. Lupt cu asta și am și soluții! Ele sunt: sport, echilbru alimentar, cât mai puțin carbohidrat și detox. Pe mine acest regim de viață mă ajută să-mi mențin, greutatea, tonusul și energia. Fac sport aproape zilnic, atrenamente destul de solicitante, mănânc rar greșit și mă duc de cel puțin două ori pe an, câte 7 zile, la detox. Asta funcționează la mine”, mai spune vedeta.

Dureri de cap. “Le-am avut la început, așa puternice de am crezut din nou că am o tumoră. Le-am acceptat până la urmă, am luat antiimflamatoare cu pumnul și după aproximativ un an au trecut de la sine”.

Uscăciune Vaginală. “Menopauza poate provoca uscarea mucoaselor din cauza nivelului scăzut al estrogenilor. Acest lucru se întâmplă deoarece hormonii feminini, cum ar fi estrogenii, sunt responsabili pentru menținerea umidității în corp și ajută la prevenirea iritațiilor și inflamațiilor. Nivelurile scăzute ale acestora pot duce la uscarea mucoaselor, precum buzele, gura și vaginul. Mie mi se usucă gura, nu și vaginul, dar vă spun sincer că nu știu ce-i mai rău. Pentru vagin există lubrifianți, pentru mucoasa bucală însă, litri de apă pe care ar trebui să-i beau. Dacă aș putea”, mai spune Ileana Badiu.

Transpirații nocturne și piele uscată

Ileana avea pielea tot mai uscată și se plângea de frig mai tot timpul.

Transpirații nocturne și bufeuri: “Menopauza poate afecta modul în care corpul tău controlează temperatura. Înainte de menopauza, hormonii sunt responsabili pentru controlarea temperaturii corpului și întărirea mecanismelor termoreglatoare. În timp ce ele trec prin schimbări hormonale din cauza menopauzei, femeile pot suferi o pierdere a capacității lor normale de a-și regla temperatura internă. Aceasta poate duce la senzația de frig sau căldură excesivă și transpirație excesivă pe parcursul zilei.

Am făcut acest preambul că să vă spun despre mine. Mie mi-e frig, nu cald, și mă învelesc cu pături de blană. Evident că în timpul nopții transpir, dar și pentru asta am tricouri de bumbac de bună calitate, așa că nu mă chinuie deloc acest simptom. Mai mult mă chinuie factura de la gaze și faptul că nu mă opresc din a cheltui banii pe blănuri pentru că non-stop îmi este prea frig”, a spus Ileana Badiu.

Piele uscată. “Piele uscată? Asta n-ar fi nimic! Știți însă ce-i aia că literalmente simți cum îți cade pielea? Efectiv parcă am un pitic mic și rău care-mi trage de față (și nu numai) în jos spre pământ! La mine astea au fost cele mai evident simptome ale menopauzei. Și cele mai deranjante. Pielea uscată și elasticitatea pierdută. Scăderea nivelului de estrogen poate avea un efect adânc asupra calității pielii.

Estrogenul joacă un rol important în menținerea producției normale de colagen care menține elasticitatea și fermitatea pielii noastre. Atunci când nivelurile scad, aceasta poate duce la reducerea tonusului muscular și pierderea elasticității pielii, astfel încât pielea devine mai fragilă și se ridează mai repede.

De asemenea, scăderea estrogenului poate contribui la uscare excesivă sau descuamarea pielii, precum și la pierderea supletei acesteia. Dar nu disperați! Și pe astea le putem ameliora. Colagen, hilauronic, vit D și vit E, creme onctuoase și potrivite pentru un ten matur și zeci de tratamente dermato estetice de stimulare de colagen și elastină”, precizează Ileana Badiu.

Foto: Facebook