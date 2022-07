Simona Gherghe (44 de ani), soțul ei, Răzvan Săndulescu (45 de ani), și copiii lor, Ana Georgiana (4 ani) și Vlad Ioan (2 ani), se află în prezent în vacanță în Grecia. De acolo, jurnalista a publicat un portret de familie în dreptul căruia a dezvăluit cu ce probleme s-au confruntat în timpul sejurului lor.

Simona Gherghe, vacanță cu emoții în Grecia. „Am mers la doi medici”

„E așa de simplu, uneori… Nu e nevoie decât de îmbrățișarea asta. De noi patru, împreună. Cât am tânjit după vacanța asta… Aici suntem cel mai bine. Dar nu e mereu așa ușor. Uite, de-abia ne-am liniștit acum. Ana a avut mai bine de 24 de ore de febră. Suntem în Grecia, am mers la doi medici aici, după teste și consultații, am găsit și cauza: amigdalită acută. Deja e bine, veselă, cum o știm, cu sare-n păr și greu de scos din apă, ca toți copiii. Ne bucurăm de cele mai frumoase apusuri și mâine o luăm de la capăt. E așa simplu, uneori”, a scris prezentatoarea TV pe Instagram.

În aprilie 2022, întrebată dacă ea și soțul ei își mai doresc alți copii, Simona a răspuns în mediul online: „Nu, suntem în formulă completă. În plus, nici nu mai am voie. Am avut două sarcini dificile. Nu mă ajută nici vârsta: am 44 de ani. Oricum, la cât de greu am rămas însărcinată, nici măcar nu îndrăzneam să visez să am doi copii…”.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 6)

Simona și Răzvan s-au căsătorit civil în 2017, în timp ce prezentatoarea de televiziune era însărcinată în opt luni cu fiica lor. În aprilie anul acesta, perechea a aniversat 4 ani de la cununia civilă, iar în iulie, 4 ani de la cea religioasă.

Articolul continuă după recomandări

Cum a fost Simona Gherghe cerută în căsătorie?

„Nu suntem geloși, comunicăm foarte bine. Dacă avem ceva de spus, ne spunem și se rezolvă. Răzvan știe foarte bine și înțelege ce înseamnă expunerea asta pe care o presupune profesia mea. Normal că mai sunt și discuții. Dar discutăm, discutăm. Și da, cedăm pe rând. Nu-mi amintesc de vreo supărare lungă. Cred că cele mai frumoase daruri pe care ni le-am făcut au fost copiii”, povestea prezentatoarea în vara anului 2021, pentru VIVA!.

În cadrul aceluiași interviu, despre cererea în căsătorie, Simona a mai spus. „S-a întâmplat de ziua mea, acasă. Cumva așteptam momentul ăsta, dar nu mi-am imaginat că va fi chiar de ziua mea”. Răzvan Săndulescu este fost jurnalist și actual consultant politic.

Foto: Instagram