În mediul online, Sharon Stone a publicat o fotografie în care este surprinsă într-un bikini galben. În dreptul imaginii, actrița în vârstă de 63 de ani a scris: „Happy Summer [Vară Fericită]”. Costumul de baie pentru care a optat avea slipul cu talie înaltă, iar sutienul sub formă de bustieră.

Sharon Stone, siluetă de invidiat în bikini la 63 de ani

Vorbind în trecut despre silueta ei, Sharon a mărturisit: „Nu prea vreau să fiu grasă, așa că mă opresc înainte de a fi. Nu sunt vegetariană, dar mi se întâmplă să parcurg perioade în care să renunț la proteine sau perioade în care să mănânc doar proteine.

Nu beau cofeină decât în scop medicinal. Nu mănânc ceapă, usturoi sau unele fructe pe care le consider tot medicamente. Nu mănânc lactate în cantități mari, deși cu timpul am început să cred că organismul meu are nevoie și de grăsimi.

Am genul de siluetă care nu a avut nevoie de mult efort. Sunt norocoasă. Sunt iubitoare de ceai. Nu-mi plac bețiile, de aceea nu beau foarte mult. Beau vin la cină, asta îmi place. Ciocolata neagră este slăbiciunea mea. Port tablete întotdeauna în poșeta mea”.

Sharon Stone fost la un pas de moarte

În urmă cu 20 ani, în 2001, Sharon Stone a fost la un pas de a-și pierde viața. Atunci, actrița a petrecut nouă zile în comă. La momentul respectiv, lui Sharon i s-au dat 5% șanse de supraviețuire.

„Au descoperit că artera vertebrală se rupsese, că aveam hemoragie la spate, la față și cap, la coloană. Creierul era împins, iar artera afectată stătea să se rupă complet”, a mai spus vedeta.

Medicii au fixat artera cu fire de platină, însă această operație a avut și efecte adverse. Sharon a fost nevoită să învețe din nou să meargă, să asculte, să scrie, să vorbească. O lungă perioadă de timp după externare a trăit cu teama că va muri.

Sharon Stone: „A trebuit să învăț să vorbesc din nou”

„Când m-am întors acasă după operație, abia puteam merge. Șoldul îmi era instabil. Nu vedeam cu ochiul stâng și nici nu auzeam cu urechea stângă. Nu mi-am putut scrie numele timp de trei ani.

A trebuit să învăț să vorbesc din nou. De atunci, pentru mine totul este mai intens. Am luat-o de la capăt. Orice moarte e o renaștere”, explica Sharon Stone în trecut, potrivit The Hollywood Reporter.

Foto: Instagram; Profimediaimages.ro