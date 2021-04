Sânziana Buruiană: „Eu alăptez de cinci ani și jumătate! E incredibil!”

În toamna anului trecut, Sânziana Buruiană (36 de ani) a devenit mămică pentru a doua oară. Vedeta de televiziune a născut pe 1 octombrie 2020 o fetiță care poartă numele de Antonia.

Sânziana Buruiană și soțul ei, Nicolae Zuluf, mai au o fetiță, Izabela, în vârstă de cinci ani.

Cu un an înainte de a o aduce pe lume pe Antonia, vedeta a trecut printr-o tragedie, pierzându-și tatăl din cauza unei boli necruțătoare.

Recent, Sânziana Buruiană a făcut o dezvăluire neașteptată, spunând că alăptează de cinci ani, de când a născut-o pe Izabela. Vedeta a atras un val de critici în mediul online când a făcut mărturisirea, mulți spunând că a exagerat alăptându-și prima fiică aproape 5 ani.

„Eu alăptez de cinci ani și jumătate! E incredibil! Mie nu mi s-a oprit laptele nici când a murit tata. Până în momentul în care am aflat de cea de-a doua sarcină nu m-am oprit. Am alăptat-o pe fiica cea mare până la patru ani jumătate. Mi-a fost ușor mie, cred, că o adormeam ușor. Într-adevăr că primele luni sunt mai grele, dar eu am învățat-o, pentru că Izabela are o imunitate bună și am zis că poate are un efect. Am zis că într-o zi, ea singură va renunța. Acum se cam uită puțin cam așa la cea mică când o alăptez”, a mărturisit Sânziana Buruiană, pentru Click!.

Vedeta spune că speră să renunțe la alăpttat în curând și să revină la stilul de viață pe care-l avea înainte să nască.

„Văd că și mezina îi calcă pe urme Izabelei, e mâncăcioasă, dar sper să nu fie așa, cred că o să-mi fie mai ușor să o opresc. Deja am trecut pe mâncare diversificată. Vreau să-mi revin mai repede. Doar nu o să alăptez zece ani!”, a adăugat Sânziana.

