Sânziana Buruiană alăptează de șase ani și jumătate. „Aș putea intra în Cartea Recordurilor!”

Sânziana Buruiană (36 de ani) vrea să intre în Cartea Recordurilor. Fosta asistentă de televiziune a mărturisit că alăptează de șase ani. În toamna lui 2018, Buruiană a devenit mama pentru a doua oară, aducând pe lume o fetiță, Antonia. Sânziana și soțul ei, Nicolae Zuluf, mai au o fetiță, în vârstă de cinci ani, pe nume Izabela.

Sânziana a declarat în cadrul unei emisiuni că alăptează de șase ani și jumătate, fără întrerupere. Buruiană sfătuiește femeile să alăpteze pentru o perioadă cât mai îndelungată.

Șase ani, da, încontinuu, pentru că mie, sincer, îmi este ușor. Le adorm foarte repede. În momentul în care le pun la sân, imediat. Adică eu nu mă chinui legănatul, niciodată nu le-am legănat ca să adoarmă sau să găsesc o grămadă de metode.

Chiar aș putea să intru în Cartea Recordurilor. Nu știu care a fost cel mai mare record, însă eu am deja șase ani și jumătate de alăptat neîntrerupt, pentru că mai întâi am alăptat-o pe Iza, foarte mult timp, iar apoi s-a născut cea mică și nu am făcut deloc pauză. Le sfătuiesc pe toate femeile să facă lucrul acesta, pentru că imunitatea fetelor este foarte bună. Ele trec peste orice răceală foarte, foarte repede – a dezvăluit Sânziana Buruiană, în la Star News.