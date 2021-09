Alexandra Stan (32 de ani) și Emanuel Necatu (35 de ani), s-au căsătorit în secret în primăvara anului acesta. În august 2021, invitată în podcastul lui Damian Drăghici, solista a vorbit despre cum s-a schimbat viața ei de când a devenit soție.

S-au despărțit Alexandra Stan și Emanuel Necatu? Ce a făcut soțul solistei

„E bine. E greu, îți dai seama, nu e ca și cum nu ești căsătorit. E frumos. Eu mi-am dorit dintotdeauna să am o relație serioasă. De-asta, cu toți bărbații cu care am fost, am avut relații lungi. Trei relații lungi am avut. Îmi doresc foarte mult o familie. Îmi doresc să fiu mamă, îmi doresc să fac copii. Mie îmi place mult asta. Am crescut în casă cu bunica, mama, tata, sora mea, suntem mulți”, a spus Alexandra Stan.

Recent s-a speculat că Alexandra și Emanuel s-ar fi despărțit după ce bărbatul a șters de pe contul lui de Instagram fotografiile cu Alexandra. Pe contul solistei, imaginile cu Emanuel încă apar.

În ciuda zvonurilor care au circulat în presă, cântăreața a declarat la Insta Story: „Noul meu album este aproape gata. Am muncit atât de mult la el. Mă simt atât de norocoasă și binecuvântată și abia aștept să-l împărtășesc cu voi. Cea mai nouă piesă a mea, Future Calling, se lansează vineri”.

De la bun început, Alexandra a făcut clar faptul că Emanuel nu-și dorește ca ea să vorbească despre el presei sau pe rețelele sociale. Contul lui de Instagram este privat, iar decizia de a șterge fotografiile cu Alexandra poate fi doar un efort în plus de a fi discret cu viața sa personală.

La scurt timp de la nuntă, Alexandra a fost fotografiată de către paparazzi fără verighetă. Atunci, întrebată dacă între ea și Emanuel ar exista probleme, artista a declarat pentru VIVA!: „E absurd să dau explicații presei de fiecare dată când îmi dau jos sau pun la loc verighetă. Chiar îmi doresc să păstrez cât mai intimă relația noastră, iar despre Emanuel să nu se mai vorbească în presă, mai ales că nu îi place”.

