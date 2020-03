Rona Hartner, izolată în Franța: „Fata mea a rămas la taică-su și nu am putut să o recuperez”

Rona Hartner este nevoită să stea departe de fiica sa, Sumayla, în vârstă de 12 ani, care a rămas la tatăl său, în Marsilla: „Dacă socotesc bine este a 17-a zi de stat în casă și de carantină. Este e foarte nasol, pentru că boala nu este ținută sub control din punctul meu de vedere. Nu suntem pregătiți pentru o astfel de criză! Singurul mod să ne ferim și să respectăm regulile este să nu ieșim din casă. Eu nu ies din casă pentru a nu îngreuna și mai mult situația. Criza este scăpată de sub control. Economic vorbind, nu știm ce se va întâmpla! Și în același timp, virusul se manifestă diferit, în funcție de persoană, nici oamenii tineri, nici cei în vârstă nu sunt în siguranță! Este complet inconștient să ne comportăm ca și când nu ar fi nimic!

Eu stau în sudul Franței, la 5 minute de plajă. Am voie să mă duc, dar nu mă duc pentru că știu că sunt foarte mulți oamenii bolnavi care se plimbă pe străzi, e periculos. Vreau să mă protejez atât pe mine, cât și pe cei din jurul meu! M-am autoizolat mai puternic decât mi s-a cerut”, a declarat Rona Hartner potrivit Click. „Sincer, am avut foarte multe de învățat de la „Ferma Vedetelor”! Ultimele cumpărături le-am făcut acum 2 săptămâni, fără să cumpăr exagerat, încât să golesc rafturile. Nu am cumpărat mult, dar diversificat, din fiecare lucru cât am nevoie”, – a transmis Rona Hartner pentru click.ro.

„Fata mea a rămas la taică-su și practic nu am putut să o recuperez. Am dus-o pentru un weekend la el, în Marsilia, și a rămas acolo pentru că a coincis chiar cu carantina. A fost nevoie să iau o derogare și o voi recupera. Ea are 12 ani și a înțeles situația. Acolo, la tatăl ei, face antrenament, are o terasă foarte mare și stă pe terasă, în hamac, face box cu taică-su, își omoară timpul”

Sursă foto: Arhivă

