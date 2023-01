Romanița Iovan, parastas pentru Adrian Iovan, la 9 ani de la accidentul din Apuseni: „Adevărații eroi sunt aici”

Romanița Iovan nu a uitat de fostul ei soț, regretatul pilot Adrian Iovan. La fel ca în fiecare an, creatoarea de modă urcă cu fiul ei, Albert, pe muntele unde pilotul și-a pierdut viața, pentru a-l comemora.

Ca de fiecare dată, Romanița a fost însoțită de Albert (16 ani), de iubitul ei, avocatul Iulian Gogan, dar și de câțiva prieteni, care au ajutat-o să îi facă lui Adrian Iovan parastasul de 9 ani.

Romanița Iovan, parastas de 9 ani pentru Adrian Iovan

În fiecare an, de la tragedia aviatică în care Adrian Iovan și-a pierdut viața, Romanița urcă pe vârful Petreasa din munții Apuseni.

La fel a făcut și sâmbătă, 14 ianuarie. Creatoarea de modă în vârstă de 58 de ani a mers în munții Apuseni pentru a-i face parastasul de 9 ani celui care i-a fost partener de viață.

Pe drum, Romanița Iovan a avut parte de soare.

„Urcăm pe Vârful Petroasa, în Apuseni. Ca de fiecare dată soarele este cu noi”, spune Romanița în unul din clipurile urcate pe Instagram.

În locul unde s-a produs accidentul, moții au făcut un altar pentru cei care au decedat în acea seară fatidică de 20 ianuarie. Aceștia au pus acolo, poze, icoane și flori.

Pe vârful Petreasa, Romanița este așteptată de moți, dar și de primarul și preotul localității Horea.

„Sunt împreună cu moții în Apuseni, niște oameni deosebiți, extraordinari. De excepție. Nu cred că mai există așa ceva pe Pământul ăsta”, spune creatoarea de modă într-un alt clip postat pe rețelele de socializare, ce este însoțit de mesajul: „Adevărații eroi sunt aici”.

Nouă ani de la tragedia din munții Apuseni

Pe 20 ianuarie 2014, Adrian Iovan și studenta Aurelia Ion au murit, după ce avionul în care se aflau s-a părbușit în munții Apuseni. Pilotul avea atunci 55 de ani. În accident au mai fost răniți copilotul Răzvan Petrescu şi medicii Radu Zamfir de la Spitalul Fundeni, Valentin Calu de la Spitalul Elias, Cătălin Pivniceru de la Spitalul „Sfânta Maria” şi Sorin Ianceu de la Spitalul Municipal din Beiuş, judeţul Bihor. Cu toții mergeau la Oradea pentru a preleva ficatul unui donator.

În urma investigațiilor s-a aflat că Adrian Iovan a murit în urma unui șoc traumatic, combinat cu șoc hipotermic, în timp ce Aurelia Ion a murit din cauza unui șoc hipotermic combinat cu tulburări de respirație.

Anul, Romanița Iovan urcă pe acel munte pentru a-l comemora pe tatăl fiului ei și spune că acest lucru i-a făcut mult bine lui Albert.

„Am fost focusată pe Albert și cred că am făcut bine ce am făcut. În schimb, reacțiile noastre, ale mele și ale celor din jurul meu, de a merge în Apuseni în fiecare an, au fost foarte bune pentru Albert. Așa el a înțeles despre ce e vorba și se bucură când mergem în Apuseni și vrea să facă niște lucruri extraordinare, în memoria lui Adrian”, a declarat creatoarea de modă în podcastul lui Nasrin Ameri, în urmă cu câteva luni.

