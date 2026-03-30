Cuplul român de dans sportiv Rareș Cojoc – Andreea Matei a obținut o victorie răsunătoare la Grand Slam‑ul de la Blackpool, Marea Britanie, primul mare concurs al anului și singurul trofeu de top care le lipsea din palmares. După un 2025 fulminant, în care au câștigat competițiile de la Wuxi, Stuttgart și Roma, cei doi au reușit să bifeze și ultimul titlu major, completând astfel un Mare Șlem necalendaristic.

O performanță răsunătoare

Victoria de la Blackpool, cel mai vechi și prestigios festival de dans din lume, vine la exact 100 de ani de la înființarea competiției. Evenimentul, considerat echivalentul Wimbledon‑ului în lumea dansului, a reunit în 2026 peste 1250 de participanți și s‑a desfășurat în legendarele săli Empress Ballroom și Spanish Hall.

Finala Standard, desfășurată pe celebra pistă Empress Ballroom, a durat 25 de minute și a adus la start 102 cupluri. Rareș și Andreea au intrat direct în semifinale, confirmându‑și statutul de favoriți.

„Să fii printre legende se cheamă că am atins apogeul. De‑acum pentru noi totul e plăcere pură, nu am cuvinte să‑mi exprim bucuria. Mulțumesc familiei pentru susținere și partenerei mele pentru încredere. Onoare muncii”, a declarat Rareș Cojoc pentru Libertatea.

Emoție și desăvârșire pe ringul de dans

Pentru Andreea Matei, momentul a fost copleșitor. Sportiva a mărturisit că victoria de la Blackpool reprezintă împlinirea supremă a unei cariere marcate de sacrificii și perseverență.

„Este seara pe care n‑o voi uita niciodată, pentru că alături de Rareș am cunoscut ce înseamnă desăvârșirea. Îmi văd acum toată viața prin minte și am uitat toate chinurile, frustrările și sacrificiile. A meritat, sunt tare mândră de noi”, a spus Andreea.

Blackpool, locul unde se scrie legenda dansului

Blackpool Dance Festival este cel mai vechi concurs de dans din lume și un simbol al eleganței și tradiției. Atmosfera unică este completată de muzica live a Empress Orchestra, iar președintele WDSF, Shawn Tay, descrie evenimentul drept „un simbol al excelenței, tradiției și inovației”, apreciat de sportivi, parteneri și public.

În 2026, festivalul s‑a extins la patru zile de competiție, oferind o experiență dinamică și captivantă, demnă de statutul său legendar.

România, din nou pe podiumul lumii

Prin victoria de la Blackpool, Rareș Cojoc și Andreea Matei își consolidează poziția în elita mondială a dansului sportiv. Triumful lor completează o serie impresionantă de succese, care include titlul mondial de la Sibiu și Mastersul de la Shanghai.

Performanța lor nu este doar o reușită personală, ci și un motiv de mândrie pentru România, care continuă să se afirme în competițiile internaționale de dans.

