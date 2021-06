Tavi Colen a avut COVID-19 de două ori: „Am fost foarte rău, nu puteam să respir”

Tavi Colen (54 de ani) a povestit prin ce momente dificile a trecut atunci când a avut COVID-19 prima dată. Artistul a făcut o formă mai gravă a bolii și a fost nevoit să stea o lună în pat.

„Am făcut Covid de două ori. Prima dată m-am simțit cel mai rău. A fost la final de februarie anul trecut, când încă nu se știa de COVID. O lună întreagă am stat la pat. Am fost foarte rău, nu puteam să respir”, a mărturisit solistul în emisiunea „Xtra Night Show”, de la Antena Stars.

Tavi Colen s-a infectat din nou cu virusul SARS-CoV-2 și anul acesta, împreună cu toată familia sa, iubita Emma Ștefan, una dintre vocile de la Radio Zu și fiul său, Mario Alexandru, în vârstă de 14 ani.

„A doua oară când am făcut COVID a fost mai ușor. Nu am avut decât nasul înfundat și cam atât. Am făcut teste și au ieșit toate pozitive, și la Emma, și la copil. Eu aveam miros, dar Emma nu a avut miros și gust timp de o săptămână. Fii-miu însă, deși a ieșit și el pozitiv, nu a avut nici un simptom. Are 1.80 la 14 ani”, a mai spus artistul.

Povestea de dragoste dintre Tavi Colen și Emma Ștefan

Tavi Colen și Emma Ștefan s-au cunoscut pe vremea când ea era doar o adolescentă, fană a trupei Talisman. S-au reîntâlnit mai târziu și așa a început povestea lor de dragoste, care durează de aproape 10 ani.

„Aș putea să scriu mult și s-o laud în multe feluri pentru că merită, dar o să adun totul în doar câteva cuvinte: Îți multumesc și sunt fericit că exiști în viața mea, Emma!”, a declarat artistul într-un interviu, în urmă cu mai mult timp.

Și iubita artistului, Emma, a declarat că pe perioada pandemiei, când au fost nevoiți să stea mai mult timp acasă, iar starea ei era una depresivă, Tavi Colen îi aducea în fiecare dimineață flori din grădină pentru a-i ridica moralul, un gest care pentru ea a însemnat mult, potrivit cancan.ro.

„În prima etapă a acestei nebunii s-a dus și a făcut cumpărăturile, mi-a luat inclusiv ce-și amintea el că foloseam – demachiant. Am apreciat că lucrurile alea, deși erau total străine pentru el, le-a făcut”, a spus Emma Ștefan.

„Eu am muncit în fiecare zi în perioada asta. În fiecare dimineață îmi aducea flori din grădină. Pentru unii nu înseamnă nimic, dar pentru mine… ne-am încurajat unul pe celălalt și asta a contat enorm.”, a mai mărturisit iubita lui Tavi Colen.

Sursă foto: Facebook