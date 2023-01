Simona Gherghe, primele declarații după accidentul din Italia: „Este absolut îngrozitor”

Simona Gherghe a vorbit pentru prima dată, după accidentul pe care l-a suferit în timp ce se afla la schi, în Italia. Vedeta Antenei 1 a povestit cum s-a întâmplat totul și cum a ajuns la spital cu o coastă ruptă.

Într-un story postat pe Instagram, prezentatoarea emisiunii „Mireasa” a stat de vorbă cu fanii ei, cărora le-a povestit cum a avut loc nefericitul eveniment.

Simona Gherghe vorbește despre accidentul din Italia

Simona Gherghe a povestit cum a avut loc totul, spunând că a fost vorba despre cel mai banal accident pe care l-a avut vreodată.

Vedeta de la Antena 1 spune că va trebui să stea pe margine în următoarea perioadă, așa cum i-a recomandat și medicul. Simona Gherghe nu are voie, din cauza fracturii, să mai schieze, cel puțin până la următorul control.

„Mi-am rupt o coastă. Am avut cel mai stupid accident posibil. Nici măcar nu am căzut pe schiuri fiind, ci pur și simplu am ieșit de la baie și am alunecat în clăpari. M-am lovit în cădere cu partea stângă de o chestie foarte mare din fier masiv. Ideea este că atunci când am alunecat, am nimerit fix cu coastele în marginea aia. Am avut câteva secunde în care nu am mai putut să respir. Am stat puțin, am respirat, am mai făcut o tură pe schiuri, apoi m-au luat durerile foarte tare. La spital au constatat că am o fractură la coasta numărul 9”, a spus Simona Gherghe în Instastory.

Simona Gherghe, vacanță cu peripeții

Prezentatoarea de la Antena 1 spune că în prezent ia analgezice, pentru a diminua durerea și se află în perioada de refacere. Vedeta Antenei 1 a rămas în continuare în Italia și se asigură că cei mici trăiesc o perioadă fericită. Simona Gherghe anunță că aceștia au început să meragă în acest timp și la școala de schi.

„Dacă râd mai tare, dacă strănut, dacă tușesc, este absolut îngrozitor, ca și cum îmi străpunge cineva un cuțit”, a adăugat Simona Gherghe cu privire la durerea pe care o cauzează coasta ruptă.

Simona Gherghe, vacanță după finala Mireasa

Simona Gherghe se află în vacanță cu familia. Prezentatoarea este într-un bine-meritat concediu, după ce a încheiat luna trecută un nou sezon al emisiunii Mireasa , pe care o prezintă la Antena 1.

Prezentatoarea emisiunii Mireasa a debutat în presă încă din anul al doilea de facultate, după ce a fost cooptată în echipa Radio Nord-Est Iaşi, acolo unde a primit postul de editor-prezentator ştiri.

În 2001, s-a alăturat echipei Antenei 1, ca editor prezentator la staţia locală, denumită pe vremea aceea TV BIT Iaşi.

După un an, a fost chemată la Bucureşti, pentru a lucra la staţia principală a postului. A prezentat inițial Observatorul de la ora 13:00 şi apoi de la ora 16:00 timp de cinci ani, iar din 2009 a trecut și la pupitrul principalului jurnal de știri al zilei, Observator 19:00, în weekend.



