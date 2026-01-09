  MENIU  
Roxana Țuțu de la „Puterea Dragostei" a născut. „Lumea mea a prins un chip!"

Roxana Țuțu de la „Puterea Dragostei” a născut. „Lumea mea a prins un chip!”

Raluca Vițu
.

Roxana Țuțu, fosta concurentă de la „Puterea Dragostei”, a devenit mamă pentru prima oară.

Nașterea primului copil a Roxanei Țuțu a adus un val de emoție în rândul celor care au urmărit-o în competiția „Puterea Dragostei”. Cunoscută pentru firea ei puternică și pentru modul direct în care își exprima opiniile, Roxana trăiește acum una dintre cele mai sensibile și frumoase etape ale vieții sale.

Prima imagine cu bebelușul

Roxana a născut recent o fetiță perfect sănătoasă, iar vestea a fost împărtășită imediat cu urmăritorii ei. Proaspăta mămică a publicat și prima fotografie cu micuța, însoțită de un mesaj emoționant. “Un sentiment care nu încape în cuvinte. Astăzi, de Sfântul Ion, lumea mea a prins un chip. Carla Ioana. Suntem bine. Suntem împreună”, a transmis Roxana, vizibil emoționată de noul rol pe care îl îmbrățișează.

Un drum presărat cu încercări, dar și cu iubire

Înainte de a deveni mamă, Roxana a trecut prin momente dificile, unele dintre ele intens mediatizate. Participarea la gala RFX, unde a luptat alături de prietena ei Bettyshor, a fost un episod care a atras atenția publicului. Ulterior, problemele medicale descoperite la nivelul capului au determinat-o să renunțe la ring, o decizie grea, dar necesară.

În tot acest timp, partenerul ei i-a fost alături necondiționat. Cei doi s-au căsătorit anul trecut, după o relație solidă construită în ani de sprijin reciproc.

Venirea pe lume a fetiței pare să fi adus liniște și împlinire în viața fostei concurente. După perioade tensionate și provocări personale, Roxana privește acum spre viitor cu optimism. Fanii au reacționat imediat la veste, inundând rețelele sociale cu mesaje de felicitare. Mulți dintre cei care au urmărit-o în competiție au remarcat transformarea ei și maturitatea cu care își trăiește noul rol.

Deși Roxana nu a vorbit încă despre planurile sale pe termen lung, apropiații spun că își dorește să se concentreze pe familie și pe creșterea fetiței. Pentru moment, trăiește fiecare clipă cu recunoștință și emoție.

Foto – Instagram

