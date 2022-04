Prin ce a trecut Relu Pănescu chiar în noaptea de Înviere, după eliminarea din „Survivor 2022”

Relu Pănescu (51 de ani) s-a întors în România după eliminarea din “Survivor 2022”. Războinicul a ajuns în țară chair înainte de Paște și a putut să-și petreacă sărbătorile cu familia. Relu Pănescu s-a declarat dezamăgit că a părăsit compețiția și a spus, într-un interviu recent, că ar mai fi rezistat mult timp în condițiile grele din Republica Dominicană.

Puteam să mai rămân încă 1 an în acele condiții. Corpul meu se adaptase deja. Tata e la clinica de recuperare. Când am ajuns, m-a așteptat în fața casei. Când am ajuns pe strada unde am mai multe proprietăți, erau mese cu băuturi si 20-30 de persoane care mă așteptau.