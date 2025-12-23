Lorena Tonciu, sora Andreei Tonciu, s-a despărțit de iubit. „Fiecare își face propriile alegeri!”

Lorena Tonciu a confirmat că relația ei s-a încheiat chiar înainte de sărbătorile de iarnă. Deși vestea a venit într-un moment sensibil al anului, tânăra spune că nu privește despărțirea ca pe un eșec, ci ca pe o experiență care a ajutat-o să se cunoască mai bine și să înțeleagă ce își dorește cu adevărat.

O relație frumoasă, cu un final asumat

Sora Andreei Tonciu a mărturisit că povestea de dragoste pe care a trăit-o a fost una frumoasă, însă amândoi au simțit că este momentul să meargă pe drumuri separate. Lorena a subliniat că decizia a fost una matură și asumată de ambele părți.

„Da, am avut o relație foarte frumoasă, dar orice început are și un sfârșit. Și da, s-a terminat chiar înaintea sărbătorilor. De sărbători, fiecare este acolo unde alegerea lui îl duce. Fiecare își face propriile alegeri, după bunul plac și după cum consideră că e mai bine”, a declarat Lorena Tonciu pentru spynews.ro..

Pentru Lorena, finalul relației nu reprezintă un pas greșit, ci o etapă firească din care a învățat multe. Ea spune că această experiență a ajutat-o să își clarifice dorințele și prioritățile pentru viitor.

„Când o relație se încheie, nu înseamnă că a fost un eșec. A fost o poveste frumoasă, care m-a învățat multe despre mine și despre ce îmi doresc pe viitor”, a mai spus tânăra.

Lorena e deschisă către un nou început

Chiar dacă despărțirea este recentă, Lorena afirmă că este pregătită să lase loc unui nou capitol în viața ei. Spune că se simte bine, liniștită și gata să cunoască pe altcineva atunci când va fi momentul potrivit.

„După tot ce am trăit, aleg fericirea și sunt deschisă către ceva nou. Sunt bine și liniștită, într-un moment bun cu mine. Aleg să-mi petrec sărbătorile într-un mod care îmi face bine, așa că voi pleca în Dubai pentru relaxare și un restart”, a explicat ea.

Probleme de sănătate înainte de sărbători

Pe lângă despărțire, Lorena a trecut recent și printr-un episod neplăcut legat de sănătate. Ea a ajuns la spital după ce a avut o reacție alergică la unele produse cosmetice, care i-au afectat zona ochilor. Din fericire, starea ei s-a îmbunătățit.

„Am ajuns la spital din cauza unor produse cosmetice nepotrivite, care mi-au provocat o alergie. Am stat câteva zile în casă să mă refac, dar acum sunt din ce în ce mai bine. Cred că m-a blestemat fostul: dacă nu-l mai văd pe el, să nu mai văd pe nimeni, haha”, a spus ea în glumă.

Pentru Lorena Tonciu, despărțirea nu este un capăt de drum, ci începutul unei perioade în care își dorește să se redescopere și să își acorde timp. Cu planuri de călătorie, optimism și dorința de a merge mai departe, tânăra privește cu încredere spre ceea ce urmează.

