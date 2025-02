Kira Hagi, imagine rară, de colecție împreună cu tatăl ei. Gheorghe Hagi a împlinit 60 de ani

Kira Hagi (28 de ani) i-a transmis un mesaj emoționant tatălui său celebru, Gheorghe Hagi, cu ocazia împlinirii vârstei de 60 de ani. Fiica legendarului fotbalist a publicat și o imagine superbă în care apare împreună cu tatăl ei.

Kira Hagi, mesaj emoționant pentru tatăl ei

Gheorghe Hagi a schimbat prefixul pe 5 februarie, împlinind 60 de ani. Cu această ocazie, Kira, fiica sa, i-a făcut o urare emoționantă în mediul online, publicând pe contul personal de Instagram o fotografie rară, de colecție, în care apare împreună cu tatăl ei faimos și mesajul: „Tata eşti ca o poveste, Fără început, și fără sfârșit.

La mulți ani!”

Postarea Kirei a adunat rapid mii de aprecieri din partea fanilor și multe mesaje frumoase.

Kira Hagi l-a prezentat pe logodnicul ei părinților

Kira Hagi l-a prezentat oficial părinților pe viitorul ei soț la inaugurarea noului hotel de la Ovidiu al tatălui ei. Kira Hagi nu a mers singură la acel eveniment, ci împreună cu viitorul ei soț. Fiica „Regelui” s-a afișat atunci oficial cu Thomas Ferfelis, viitorul ginere al lui Hagi. Kira și Thomas s-au cunoscut în perioada în care erau colegi la Internațional British School of Bucharest. El a absolvit University of Southampton din Marea Britanie și, în prezent, ocupă funcția de manager la Cernica Events, un local de renume situat pe malul lacului Cernica, administrat de familia sa. Părinții lui Thomas Ferfelis sunt cunoscuți oameni de afaceri, deținând holdingul Elgeka Ferfelis, care include și restaurantul Cernica Events. Familia Ferfelis s-a stabilit în România cu mai mulți ani în urmă, consolidându-și prezența în mediul de afaceri local.

Kira Hagi a absolvit facultatea de actorie din New York și și-a făcut debutul în televiziune, jucând în serialul „Lia – soția soțului meu” difuzat la Antena 1. Deși mai joacă și în diverse piese de teatru, marea ei pasiune rămâne filmul. În plus, ea cochetează și cu pictura.

„Tata a fost destul de surprins, dar fericit că vreau să mă dedic unei meserii. Eu am vrut să plec în America de la 14 ani, să trăiesc visul american. Nu voiam să mă întorc. Mi-am dorit foarte mult să lucrez în cinematografie şi acolo industria este uriaşă. Dar odată ce am ajuns acolo am realizat că nu doresc să trăiesc visul american, ci visul meu. Nu am putut sta departe de ţara mea, de ai mei, de cultura mea”, a povestit Kira Hagi, despre pasiunea ei pentru film, pentru Antena 3.

Printre producțiile de succes în care a jucat Kira Hagi în ultimii ani se numără filmul „Enescu – Geniul și Prințesa”, unde interpreteză rolul Prințesei Alice Cantacuzino, scriitoare, dramaturg şi sportivă de performanţă şi corespondent de război în Al Doilea Război Mondial.

„Este că am fost extrem de onorată să o portretizez pe prinţesa Alice Cantacuzino, scriitoare, dramaturg şi sportivă de performanţă, dar şi corespondent de război, în Al Doilea Război Mondial. Urmăriţi pagina oficială a filmului pentru mai multe detalii. Eu una abia aştept premiera!” – spunea Kira Hagi anul trecut.

