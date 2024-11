Kira Hagi, apariție spectaculoasă la un eveniment de promovare a filmului în care joacă. Fiica lui Gică Hagi a întors toate privirile la Opera Națională

Kira Hagi (28 de ani) a strălucit la evenimentul de promovare a filmului „Enescu – Geniul şi Prinţesa”, producție în care joacă rolul Prințesei Alice Cantacuzino, scriitoare, dramaturg şi sportivă de performanţă şi corespondent de război în Al Doilea Război Mondial.

Kira Hagi, apariție spectaculoasă la un eveniment de promovare a filmului în care joacă

Fiica lui Gică Hagi a postat pe conturile de socializare o fotografie și un clip în care apare într-o rochie elegantă, roșie, decoltată, fără mâneci și lungă până la podea, peste care a purtat un bolero scurt, negru, din blană. Imaginile au fost surprinse la Opera Națională București, unde Kira Hagi a fost prezentă pentru promovarea filmului în care joacă.

Filmările pentru „Enescu – Geniul şi Prinţesa” s-au încheiat la finalul lui 2022, iar la momentul respectiv, fiica legendarului Gică Hagi declara că se simte extrem de onorată pentru șansa pe care a avut-o de a face parte din ditribuția într-un film de colecție, alături de alte nume mari ale cinematografiei românești precum Constantin Codrescu, Cezara Dafinescu, Manuela Hărăbor, Adrian Titieni sau Cristian Sofron.

„Tocmai s-au încheiat filmările pentru filmul ‘Enescu – Geniul şi Prinţesa’, este un film despre viaţa şi iubirile compozitorului. După Martha Bibescu, am descoperit şi investigat cu această ocazie o (altă) femeie emblematică a perioadei interbelice.

Ce vreau să vă spun este că am fost extrem de onorată să o portretizez pe prinţesa Alice Cantacuzino, scriitoare, dramaturg şi sportivă de performanţă, dar şi corespondent de război, în Al Doilea Război Mondial. Urmăriţi pagina oficială a filmului pentru mai multe detalii. Eu una abia aştept premiera!”, a scris actriţa Kira Hagi, pe reţelele sociale.

Toma Enache, regizorul filmului, a descris „Enescu – Geniul şi Prinţesa” ca “o poveste de iubire fabuloasă, o poveste de creație a operei Oedip care s-a întins pe aproape 25 de ani.”

„Sunt două fire care au condus viața lui Enescu și pe care le prezentăm și noi în film: modul în care a creat Oedip și povestea de iubire cu Maruca Cantacuzino. Cele două se suprapun, se întrepătrund, de când s-au cunoscut și până s-au căsătorit. A compus acest Oedip și în același timp a existat această poveste de iubire extraordinară între Maruca Cantacuzino și George Enescu”, a spus Toma Enache, pentru gândul.ro.

Kira Hagi a studiat actoria în SUA

Kira s-a născut la 27 martie 1996, în Barcelona (Spania). A absolvit Academia de Film din New York, secţia Actorie, şi a debutat în scurtmetrajul „Bucureşti, te iubesc!” (2014). Kira Hagi cochetează și cu teatrul, dar cel mai mult iubeşte filmul.

„Tata a fost destul de surprins, dar fericit că vreau să mă dedic unei meserii. Eu am vrut să plec în America de la 14 ani, să trăiesc visul american. Nu voiam să mă întorc. Mi-am dorit foarte mult să lucrez în cinematografie şi acolo industria este uriaşă. Dar odată ce am ajuns acolo am realizat că nu doresc să trăiesc visul american, ci visul meu. Nu am putut sta departe de ţara mea, de ai mei, de cultura mea”, a povestit Kira, despre pasiunea ei pentru film, pentru Antena 3.

