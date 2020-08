Jorge aniversează 7 ani de căsătorie alături de Ramona: „A leșinat în biserică”

Jorge a transmis pe conturile de socializare un mesaj prin care marchează fericitul eveniment: ”7 ani… oficiali. Mă cunoaşte mai bine decât mă cunosc eu”, – a scris artistul, iar felicitările au început să curgă.

“Aseară am sărbătorit şapte ani de când a leşinat în biserică…da…asta e amintirea de la nuntă. Toată lumea panicată că mireasa a leşinat în timpul dansului lui Isaia, acea horă unde se înconjoară masa.

Naşul Sîrbu Cristian a fost pe fază şi a prins-o, ce-i drept era pe partea lui. După câteva palme am decis să-i arunc cu sticla de apă peste faţă, iar reacţia soţiei fost: < > La care eu: < >, am profitat la maximum de situaţie. Seara terminandu-se cu multă veselie, dans şi bautură, iar noi legaţi într-o cununie la care nici noi doi nu ne aşteptam”, – a scris în completare Jorge.

Cei doi au marcat aniversarea printr-o vacanță în familie. Atât Jorge, cât și Ramona au mai fost căsătoriți înainte și acest aspect i-a ajutat foarte mult în consolidarea actualei căsnicii, însă artistul recunoaște că la început a fost foarte greu: “La început am avut foarte multe încercări, foarte multe lucruri din trecuturile noastre care ne opreau să evoluăm.

Relaţiile noastre anterioare au avut un impact puternic asupra noastră. Ramona nu mai locuise împreună cu cineva de 8 ani. Eram căsătoriţi de 6 luni şi eu o conduceam pe soţia mea acasă la ea şi eu mergeam la mine acasă. Nu recomand experienţa!”, – a spus Jorge într-o emisiune de televiziune. Jorge, pe numele real, George Papagheorghe, și Alina Crăciun au divorțat în anul 2012. Cei doi au împreună o fetiță, pe nume Karina.

