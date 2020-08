Ce vedete au intrat în lumea politică și pentru ce posturi candidează

Fie că vorbim de funcția de primar sau de cea de consilier local, există o listă amplă cu nume sonore dornice să aducă îmbunătățiri sistemului din România. Cap de afiș este Elena Lasconi care, după 25 de ani, a renunțat la Pro TV și și-și folosește experiența de jurnalist pentru a ocupa funcția de primar la orașului Câmpulung: „Sunt emoționată și hotărâtă să fac această shimbare pentru oameni, pentru locul pe care îl iubesc: Câmpulung Muscel. Simt că e cea mai curajoasă decizie din viața mea dar și cea mai grea. Iar Câmpulung va fi cel mai tare oraș din România. Eu iubesc Câmpulungul, renunţ la cariera mea pentru a aduce municipiul în secolul XXI şi a schimba viaţa oamenilor în bine.

Refuz să mai fac parte din categoria oamenilor care se plâng de cine ne conduce. Vreau şi pot sa fac ceva cu adevărat important şi tocmai de aceea am nevoie de o echipă bună. Dacă voiam sa «bifez» o carieră politică era simplu să iau in calcul europarlamentarele sau alegerile parlamentare. Eu am ales Câmpulung, un oraş fără miză, pentru că iubesc oamenii de aici, tradiţia, istoria.”, a transmis Elena Lasconi când și-a anunțat candidatura.

O altă mare surpriză este Magda Catone care a dat scena teatrului pe scena politică. Actrița, în vârsta de 61 de ani, candidează la Primăria Sectorului 2 al Capitalei pentru funcţia de consilier: „Sunt convinsă că în această formulă putem schimba lucruri, putem reclădi sectorul 2 şi putem reda zâmbetul cetăţenilor”, – a spus Magda Catone.

Adriana Bahmuțeanu a luat pe toată lumea prin surprindere când și-a depus candidatura la Primăria Sectorului 1 din București: ”Este cel mai bogat sector, dar cel mai văduvit. S-a certat primarul cu consiliul local. Eu vin din România reală. Am soluțiile potrivite, sunt susținută de Partidul Ecologist. Nu mi-a fost teamă de 200 de procese intentate de fostul partener de viață, nu îmi e teamă de nimic. Sunt un om curat. Știți vorba aia: ”bradul nu se îndoaie niciodată”. Viața e formată din aventuri și noi provocări. Cred că m-am gândit vreo 5 minute și am zis ‘Da’.”, – a declarat Adriana Bahmuțeanu, la România TV.

Tot din lumea teatrului vine cu forțe proaspete Claudiu Bleonț care își dorește să devină primarul comunei Beliș din Cluj, locul unde s-a mutat și pentru care are planuri mari: „La primăria din Beliș, Munții Apuseni. Nu că plec din Craiova, m-am mutat. Am buletin de Beliș. Nu am dreptul să vorbesc în dreptul nimănui și să judec faptului nimănui. Decizia mea s-a născut din inimă. De ce? Iubesc Apusenii dinainte de a mă naște, datorită tatei. S-a născut acolo, avea un cult pentru Apuseni. M-a plimbat de la 5 ani. Am vizitat Belișul de când era jos, înainte să vină lacul de acumulare. Am descoperit că mi-e dor definitiv de natură. Actoria mea face un pas dintr-o scenă a teatrului din București sau Craiova, spre o scenă mai mare, în care dialogul e direct cu cerul și cu Dumnezeu” – a declarat Claudiu Bleonț la TV.

Și lista nu se termină aici. Tatăl Loredanei Groza candidează pentru un post de consilier la Onești, acolo unde locuiește, iar Tudy, fostul iubit al Oanei Zăvoranu, râvnește la un loc în Primăria sectorului 6 al Capitalei. De asemenea, un alt personaj cunoscut în showbiz care vrea să candideze la funcţia de primar este Liviu Gherman. Acesta s-a făcut cunoscut în urmă cu 3 ani, atunci când a participat la emisiunea Insula Iubirii și candidează la funcţia de primar al comunei Sânandrei, judeţul Timiş.

