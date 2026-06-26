Irina Fodor, dezvăluiri despre parcursul lui Cheloo la Asia Express 2026: „Și-a arătat altă față”

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Irina Fodor dezvăluie detalii inedite despre parcursul lui Cheloo la Asia Express 2026, după ce artistul a ajuns săptămâna trecută la Spitalul de Psihiatrie Voila. Prezentatoarea de la Antena 1 susține că rapperul și-a arătat o față neașteptată în timpul filmărilor în China și Uzbekistan.

Irina Fodor, dezvăluiri despre sezonul 9 Asia Express 2026

Irina Fodor, gazda show-ului Asia Express 2026, a oferit detalii inedite despre noul sezon al emisiunii. În cadrul unui interviu pentru Cancan, aceasta a vorbit despre experiența de pe Drumul Mătăsii, despre momentele intense trăite alături de echipe și despre comportamentul unuia dintre cei mai controversați participanți din acest sezon: Cheloo.

„A fost absolut superb. Atâtea adevăruri s-au spus în acest sezon nou, cu o sinceritate atât de brutală, la Asia Express, nici nu îți poți imagina. Atâtea adevăruri, atât de brutal spuse de Maurice, de Valerie, de Cheloo. Din toate punctele de vedere posibile și lăsate pe covorașul ăla mare”, a declarat Irina, evidențiind emoțiile puternice care au marcat emisiunea.

Cheloo, cunoscut pentru stilul său nonconformist, a participat la competiție alături de prietenul său apropiat, Mihai Bran. Cei doi au pornit într-o aventură plină de provocări, străbătând trasee dificile prin China și Uzbekistan, în cadrul unui sezon care promite să fie memorabil.

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Cheloo, episod violent în stradă, după întoarcerea de la filmările Asia Express

Totuși, înainte de debutul emisiunii, Cheloo a fost implicat într-un incident care a ținut primele pagini ale ziarelor. Potrivit Libertatea, artistul a fost internat pe 19 iunie la Spitalul de Psihiatrie Voila, în Câmpina, după un episod violent.

Vineri, 19 iunie, personalul medical a observat o leziune superficială în zona gâtului pacientului, motiv pentru care Spitalul Voila a solicitat un echipaj al Ambulanței pentru a fi dus la Spitalul Municipal Câmpina, pentru tratarea leziunii. La caz s-a prezentat și un echipaj al Poliției, pentru a se asigura că nu se întâmplă niciun incident, o practică obișnuită.

Atunci când a văzut echipajul de poliție, Cheloo a încercat să fugă, iar autoritățile au fost nevoite să intervină pentru a-l imobiliza. Cheloo ar fi fost în stare alterată, posibil sub influența unor substanțe psihoactive.

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Irina Fodor, despre parcursul lui Cheloo la Asia Express 2026: „Și-a arătat altă față”

În ciuda acestui episod, Irina Fodor a subliniat că artistul a demonstrat o latură mai puțin cunoscută pe parcursul filmărilor. „Toată lumea are o părere sau crede că are o părere formată despre Cheloo, dar în Asia Express și-a arătat altă față, cu tot respectul. Mă așteptam să fie mai morocănos sau împotriva altor lucruri. Uneori a fost, dar alteori a mers până la capăt”, a explicat Irina.

Sezonul 9 Asia Express promite să fie un cocktail de emoții, aventuri și revelații personale. „Sezonul 9 nu trebuie ratat sub nicio formă. Trebuie să vă uitați!”, a concluzionat prezentatoarea. Așadar, fanii show-ului pot aștepta cu nerăbdare noi povești și lecții de viață pe Drumul Mătăsii.

Foto: Dumitru Anghelescu, Antena 1; Instagram

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