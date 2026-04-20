Artista care a fost criticată de Virgil Ianțu după ce a cântat manele la o petrecere cu minori, replică pentru prezentator

O cântăreața de muzică de petrecere a fost pusă la zid de Virgil Ianțu, după ce acesta s-a arătat deranjat de versurile manelelor pe care aceasta le-a cântat la o petrecere cu minori. Artista a răspuns acuzațiilor și a oferit o replică prezentatorului Tv.

Virgil Ianțu, supărat pe om interpretă

Virgil Ianțu a reacționat după ce Alexandra Cotruș din România a cântat manele la o petrecere la care au fost prezenți minori.

Interpreta a devenit cunoscută pentru atmosfera pe care o face la petrecerile unde este invitată să cânte și a obținut popularitatea în special pe TikTok, unde a devenit virală. De acolo, cariera ei a cunoscut un punct fulminant, iar oamenii încep să o cheme tot mai des la petreceri.

Prezentatorul Tv a spus că părinții ar trebui să fie mai implicați în viețile copiilor și să se uite mai atent la pasiunile pe care aceștia le au.

Mesajul lui Virgil Ianțu a fost susținut și de vedete precum Răzvan Fodor, Ela Crăciun sau Ioana Blaj.

”Încetați să fiți absenți din viața copiilor voștri! Prețul e prea mare și va fi plătit de toți! Copiii noștri nu mai sunt copii și noi privim o filmare ca asta, unii cu zâmbetul pe buze, alții cu lacrimi în ochi”, a declarat Virgil Ianțu.

Cum a reacționat cântăreața

Alexandra Cotruș a reacționat după ce Virgil Ianțu a atras atenția părinților, care își lasă copiii să participe la petreceri unde se cântă manele.

Cântăreța spune că nu a făcut nimic greșit și că toată lumea s-a distrat de minune, atât părinții, cât și copiii.

”Tot ce vă pot spune este că petrecere ca acolo nu am mai găsit. Toată lumea s-a distrat, inclusiv și părinţii pentru că au fost şi părinţii prezenţi la eveniment. Dacă era chemat un DJ, vă întreb aşa: ce muzică se punea? Le punea copiilor operă? Ce le punea să cânte? Nu ştiu muzică rock? Eu zic că tot manele se puneau. Vă spun eu unde au fost părinţii, au fost şi ei acolo pe ringul de dans şi s-au simţit bine şi ei.

Eu nu o să mă opresc din a cânta manele, muzică de petrecere. Astea se cântă, asta este realitatea, asta se cântă la petreceri. O să merg mai departe orice ar fi”, a declarat Alexandra Cotruș pentru Spynews.

