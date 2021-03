Anca Țurcașiu despre prietenii fiului ei: „Chiar mă simt bine când primesc avansuri”

Anca Țurcașiu (50 ani) arată și se simte mai bine ca niciodată. Vedeta și-a revenit după divorțul din vara anului 2020, de stomatologul Cristian Georgescu, cu care fusese căsătorită timp de 22 de ani, iar acum a revenit din nou în atenția publicului.

Artista a declarat la începutul acestui an că este pregătită să iubească din nou și a redevenit activă și pe plan profesional, lansând o nouă piesă intitulată “Vreau să dau reset!”. în piesa sa, Anca vorbește despre iubire.

„E vorba despre stima de sine, iubirea de sine. Abia atunci (n.r. – când le ai) înveți niște lecții foarte importante în această viață, de a merge mai departe, pentru că despre asta este vorba. Am simțit că se sfârșește totul. Pentru că, uite și în meseriile noastre, noi, cei care eram obișnuiți să facem față cu greu provocărilor profesionale, dintr-odată să ni se zdruncine totul fără să înțelegi de ce. Te trezești dintr-odată și ți se pare că nu se poate merge mai departe. Dar se poate, acesta este mesajul piesei”, a cexplicat Anca Țurcașiu.

Vedeta a mărturisit recent, în emisiunea prezentată de Cătălin Măruță, de la Pro TV, că a fost curtată de prietenii fiului ei Radu Alexandru (22 de ani).

„Mi s-a intâmplat să-mi facă curte prietenii băiatului meu, care are de 22 de ani. Și zilele astea mi s-a întâmaplat, e ceva firesc. Mă simt chiar bine când primesc așa avansuri. Orice femeie la vârsta mea ar fi flatată”, declarat solista.

Anca Țurcașiu a luat decizia de a pune capăt căsniciei de peste 20 de ani

Artista a șocat pe toată lumea cu vestea divorțului. Îndrăgita actriță a mărturisit cu toată sinceritatea că mariajul său s-a destrămat, deși în urmă cu 3 ani, când astfel de zvonuri circulau în presă, artista le nega cu vehemență:

„Am divorțat! Am divorțat de bărbatul pe care l am ales să mi fie sprijin! Suflet pereche! In brațele căruia am crezut că voi imbatrani! Dar viața îți oferă lecții de învățat! Ne naștem să primim lecții! Merg mai departe cu fruntea sus, convinsă că sunt iubită de Dumnezeu și de voi și aștept de acum înainte liniște, echilibru, iubire, pace și armonie! Știu că cineva acolo sus mă iubește și voi avea parte de tot binele Pământului! Nu așteptați nimic de la mine! Nu voi răspunde nimănui! Viața mea personală nu va fi expusă niciodată! Rămân demnă, optimistă și sigură că voi redeveni fericită și iubită ! Sunt aici pe Pământ că să ofer iubire, bucurie și voi face asta până la sfârșit! Mulțumesc anticipat presei pentru liniște! Vă mulțumesc celor care mi ați fost alături in această perioadă grea din viața mea! Vă mulțumesc mult! Fără voi n aș fi putut!”, a scris Anca Țurcașiu, într-un mesaj pe contul său de Facebook.

