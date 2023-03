Reacțiile vedetelor după ce Ana Morodan a urcat băută și sub influența substanțelor interzise la volan: „Am regăsit-o complet dărâmată emoțional”

Maurice Munteanu este una dintre persoanele publice care au decis să își spună părerea, după ce Ana Morodan a fost prinsă la volan sub influența băuturilor alcoolice, a substanțelor interzise și a produs și un accident rutier.

Pe lângă celebrul blogger, mai multe vedete și-au exprimat părerile în mediul online.

Maurice Munteanu, despre Ana Morodan: „M-a întristat foarte tare”

Maurice Munteanu este unul dintre cei care au ales să vorbească pe rețelele de socializare despre problemele pe care le are în prezent Ana Morodan. Contesa Digitală va fi cercetată sub control judiciar, după ce a fost prinsă de poliție băută și sub influența substanțelor interzise la volan.

„Nu aș fi scris despre Ana Morodan. Nu așa, nu acum, nu aici. Aș fi preferat să îi spun în față că are nevoie de ajutor, ar fi trebuit să fac asta încă de acum 2 ani, când am regăsit-o complet dărâmată emoțional la Iași. M-a întristat foarte tare și atunci, m-a întristat foarte tare și deunăzi, când am primit o înregistrare cu ea, greu de privit, via TikTok”, și-a început Maurice postarea.

„Dar nu despre mine e vorba, nici despre faptul că Ana Morodan nu mai face parte din cercul meu social. E vorba despre mulți dintre oamenii care susțineau că îi sunt prieteni, care vedeau cum se descompune, care vedeau cum se compromite și alegeau să tacă. Sau, și mai grav, să o desființeze cu o plăcere sadică pe la colțuri”, a continuat bloggerul.

Maurice, despre lupta cu abuzul de alcool

Maurice Munteanu a dezvăluit că și el, împreună cu un bun prieten, au fost implicați într-un accident rutier, moment în care a ajuns să cadă în patima alcoolului.

„Nu îi iau apărarea Anei – cel mai bun prieten al meu este imobilizat într-un scaun cu rotile în urma unui accident rutier. Același accident rutier m-a aruncat pe mine într-o depresie cruntă, depresie care m-a făcut să lupt cu abuzul de alcool 10 ani. Din fericire, eu nu mai am această problemă. Din fericire, prietenii m-au ajutat să trec peste asta. Din fericire, sunt un om puternic și m-am ales pe mine, am știut că asta e singura mea șansă în fața oricărei forme de dependență”, a povestit Maurice, pe numele său adevărat Marius Munteanu.

„Sigur, Ana Morodan trebuie să răspundă în fața legii pentru inconștiența de care a dat dovadă. Sigur, Ana Morodan va trebui să descopere, acum, că orgoliile & vanitatea te pot îngropa”, a precizat el.

Pe de altă parte, bloggerul spune că s-a simțit deranjat de reacțiile oamenilor după ce Ana Morodan a fost prinsă conducând sub influența alcoolului și a substanțelor interzise.

„Dar reacțiile cetățenilor m-au scârbit. Plăcerea cu care o sfâșie m-a scârbit. Multe dintre comentariile pe care le-am citit acum, ajuns acasă, legate de această femeie, de aspectul ei fizic și de ce ar trebui să pățească, m-au scârbit”, a mărturisit Maurice Munteanu.

„Sper din tot sufletul să conștientizeze că are nevoie de ajutor, sper să îl accepte și să iasă învingătoare din lupta cu dependența de alcool. Până nu va distruge o viață nevinovată”, a subliniat el.

Reacțiile altor vedete în mediul online: „Viața ne încearcă mereu”

Maurice Munteanu nu este singurul care a vrut să își exprime părerea în mediul online, cu privire la evenimentele de zilele acestea, în care a fost implicată Ana Morodan.

Printre vedetele care au postat mesaje adresate Contesei Digitale se numără Elena Gheorghe, Irina Schrotter și Adelina Pestrițu, persoane care au cunoscut-o personal pe celebra creatoare de conținut.

„E omenesc să greșim, numai cel ce nu a greșit niciodată poate judeca, iar acela încă nu există pe pământ. Doar Dumnezeu e fără de păcat, El să ne ierte și să ne binecuvânteze pe toți. Ana, ai nevoie de multă iubire, depresia înseamnă în primul rând neiubire. Sunt aici să te îmbrățișez chiar și virtual ca să te faci bine, exact ca în acel loc în Africa, acolo unde oamenii au înțeles că cel care greșește de fapt nu se iubește, nu mai e bine cu el și are nevoie doar de dragoste”, a scris Elena Gheorghe într-un comentariu, la una din postările Anei Morodan.

„Toți oamenii greșesc. Capul sus!”, i-a transmis și Adelina Pestrițu.

„Unii dintre noi știu câte ceva despre povestea ta… viața ne încearcă mereu, pe toți! Greșim pentru că suntem oameni (cineva acolo sus te iubește, pentru ca ți-a arătat doar că ceva din ceea ce faci nu e bine..) Important e să învățăm din greșeli și să avem încrederea și puterea să mergem mai departe…soarele strălucește pe fiecare stradă… și norii trec, doar să fii încrezătoare și .. să îți faci planuri pe mai departe, cu sufletul, așa cum ai făcut-o mereu… Noi suntem alături!”, a scris și Irina Schrotter.

„Dragă Ana Morodan, nimeni nu te va putea ajuta! Singura persoană din lume ești chiar tu!!! Lasă ipocrizia și nu mai acuza oamenii pentru faptele tale! Mulțumește-i lui Dumnezeu că nu s-a lasat cu victime omenești! Nimeni nu e de vină!” a scris și Adriana Bahmuțeanu pe Facebook, după ce Ana Morodan a fost prinsă de poliție sub influența alcoolului și a substanțelor interzise.

